Очередной успех российских разведчиков, сумевших обнаружить украинский самолёт, буквально "нашпигованный" западным высокоточным вооружением.

Не прошло и месяца с момента последнего уничтожения на аэродроме базирования украинского истребителя Су-27, как командование украинских ВВС лишилась ещё одной ценной летной единицы. Речь идёт о МиГ-29.

Военный аэродром «Днепр» после соответствующей предварительной работы разведывательных российских подразделений посетила 9М723-1 с квазибаллистической траекторией полёта. Именно высокоточный боеприпас мобильного ракетного комплекса «Искандер-М» сделал использование в будущих боевых миссиях украинского «Двадцать девятого» невозможным. Соответствующие кадры объективного контроля публикует российское МО.





Скорость полёта баллистики, запускаемой из ОТРК «Искандер-М» на стартовом отрезке, эквивалентна 2100м\с, поэтому шанс спрятать в ангар истребитель если и был, то не сильно отличался по своим значениям от математического нуля.





Детонация заполненного под завязку топливного бака и бомб видна невооруженным взглядом. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





На видео отчетливо видно, что МиГ-29 версии А/AS не просто находился на стоянке, а проходил снаряжение западными типами авиационного высокоточного вооружения. Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», речь идёт о планирующих бомбах AASM-250 HAMMER. Планирующие боеприпасы должны были быть использованы на покровском направлении, где в течение последнего месяца ВСУ испытывают серьёзные проблемы в обороне.









Помимо самого боевого самолёта, уничтожены топливозаправщик и другие вспомогательные машины. Что явно затруднит на ближайший краткосрочный период воздушное прикрытие сил ВСУ на донецком направлении.