Но для новой версии российского "Ланцета" это всё равно подарок – последний способен преодолеть 80 км.

Украинская армия одной из первых в мире, даже обогнав родные для разработчика вооруженные силы – бундесвер, получит колёсную версию самоходной артиллерийской самоходки в 155-мм калибре. Речь идёт о САУ RCH 155, контракт на поставку которых в ВСУ был заключен всего два месяца назад. О том, что новейшая колёсная пушка с самой высокой автоматизацией среди своих коллег по цеху окажется в украинской армии, свидетельствует свежий список вооружений, появившийся в Сети. В нём перечислена широкая номенклатура военной техники средств ПВО, которая стараниями германского правительства очень скоро окажется у Киева.





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Главные плюсы новейшей самоходки – это мобильность за счёт перехода с гусеничной платформы на колёсное решение 8х8, основанное на бронетранспортере Boxer; автоматизация процессов боевой работы – экипаж состоит всего из 2 человек и высокая скорострельность до 9 выстрелов в минуту.

Не сообщая точных подробностей, в списке присутствуют именно эти 155-мм колесные самоходки, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Об Remote Controlled Howitzer 155 известно, что концепция орудийной установки, сделанной совместными усилиями фанцузско-германского оборонного концерна KNDS, весьма схожа с таковой у отечественного танка Т-14 «Армата», где экипаж спрятан в отдельной бронекапсуле. Здесь же присутствует принцип «дистанционности», когда нормальной работой установки управляют всего 2 человека – командир САУ и механик водитель. Даже сама аббревиатура RCH расшифровывается, как дистанционно управляемая гаубица. Всё благодаря второму принципу – максимальной автоматизации заряжения и производства выстрела.

Правда как покажет себя на полях СВО перспективная САУ, где правят бал не самоходки и танки, а дальнобойные дроны-камикадзе семейства «Ланцет», в 2 раза превышающие максимальную дальность эффективной боевой работы любой ствольной артиллерии, время покажет.