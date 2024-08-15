Тем временем украинская копия "Ланцета" до сих пор летает только по кабинету главного разработчика.

Российские инженеры смогли качественно улучшить отечественный барражирующий боеприпас, больше известный всему миру как дрон-камикадзе «Ланцет». Последний, в качестве заметного обновления обзавёлся интегрированным тепловизором. Но это не единственное улучшение передового ударного беспилотника. О новой версии популярного истребителя бронетехники рассказали журналисты ТАСС.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» показали итерацию «Ланцета», в блоке управления системы наведением которого появился высокочувствительный тепловизор. Поэтому такой дрон будет эффективен на 100% не только ясным днём, но и самой тёмной и пасмурной ночью.

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Вторым заметным улучшением в представленном образце можно назвать «усиленный пробег». Самая последняя версия «Ланцета» способна преодолеть до 80 километров в поисках значимой с военной точки зрения цели. В некоторых случаях, такой режим позволит достигать украинских аэродромов, расположенных в ближнем тылу ВСУ. Такие факты уже были зафиксированы посредством объективного контроля.









О боевой эффективности дронов семейства «Ланцет» говорит тот факт, что на портале «Lostarmour» сообщается о, как минимум 2200 документально подтвержденных случаях, где различная бронетехника и позиции ВСУ уничтожены российским ББП.