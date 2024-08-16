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Madarator
HIMARS ВСУ попал в засаду и был уничтожен ракетой "Искандера-М" в Сумской области
Скорость обновлённой ракеты аэробаллистической версии "Искандера-М" составляет 120 км за одну минуту полёта. Шансов уехать у Хаймарса не было вообще.

   Украинский расчёт реактивной системы HIMARS вместе с пусковой установкой попал под огонь баллистической ракеты, запущенной военнослужащими ВС РФ. Как пишет представители отечественного МО, американская установка M142 была «поймана» в Сумской области, куда выехала с полностью заряженным боезапасом для атаки армейской группировки России в Курской области. Но высокоточный боеприпас 9М723-1 опередил.


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   Детально разбирая кадры успешного огневого налёта российской стороны, заметно, как единственное попадание привело к детонации всех ракет зарубежного пускового комплекса. Причем этот случай лишний раз подтверждает, что боевая эффективность российского дальнобойного боеприпаса это не просто слова, а реальная мощь.


Скорость полёта головной части «Искандера-М» в аэробаллистической версии на начальном этапе траектории достигает 2100 метров за одну секунду полёта, что ставит шанс покинуть огневые позиции со стороны расчётов ВСУ примерно равным нулю.


   Помимо самой пусковой установки, досталось автомобилям охранения.



   Известно, что РСЗО американского производства на вооружении ВСУ появились летом 2022 года, после чего аналогичные машины передали военные ведомства Великобритании, Франции и Германии. Но с момента чёткого и сверхоперативного взаимодействия разведывательных БПЛА с расчётами оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», судьба у украинских операторов M142, как и M170 MLRS в большей части незавидна. Их обнаруживают ранее, чем идёт запуск ракет по позициям армии РФ.

#россия #украина #himars #искандер-м #m142 himars #искандер против himars #9м723-1 #искандер уничтожил himars
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