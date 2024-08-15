Навязчивость американской корпорации "допекла" даже полностью лояльных пользователей.

Топ-менеджеры Майкрософт распорядились поставить на паузу действие большого рекламного баннера, призывающего лояльных компании пользователей обновиться, отказавшись в сверхсрочном порядке от использования Windows 10 в пользу Windows 11.

Сделать так пришлось из-за фактов многочисленных жалоб в адрес руководства всемирно известной корпорации от обычных людей, использующих «устаревшую» операционную систему. Авторы портала Windows Latest указали, ранее подобная рекламная компания затрагивала лишь юзеров, имеющих установленную ОС Windows 10 Home, но позже такой охват показался боссам заокеанской компании явно недостаточным и они распорядились внедрить напоминающий проспект уже и в версии Windows 10 Pro и Business. Что окончательно переполнило чашу терпения владельцев персональных компьютеров.

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Но праздновать победу, добившись выполнения своего желания, пользователям Windows 10 слишком рано – коммерческая организация наложила лишь временный запрет, который с высокой вероятностью в неопределенное время будет снят.