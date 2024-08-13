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Madarator
На "Армия-2024" показали версию БТР-22, максимально защищённую от дронов-камикадзе
Новый бронетранспортёр должен заменить в армии РФ "вечный" БТР-82А, превосходящий последнего практически по всем параметрам.

   Перспективный БТР-22 российского производства с колёсной формулой 8х8 и усиленный дополнительными противокумулятивными и противодронными экранами, был показан в рамках военно-технической выставки «Армия-2024». Отечественные специалисты глубоко изучив опыт российской СВО на Украине, оснастили бронированное колёсное шасси не только активной защитой, но и комплектами радиоэлектронной борьбы.

   Изучая фотографии броневика с международного форума вооружений, можно заметить, что в отличие от «голой» версии, БТР-22 защищен внешними решетками, прикрывающими кормовую часть, бортовую проекцию и фронтальный периметр. Для защиты от ударов сверху есть двусоставной козырек.

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Концепция того самого "мини-царь-мангала" в БТР-82. Источник изображения: фотограф РГ Илья Максимов


   Для борьбы с легкобронированными собратьями, такими как украинский БТР-4Е и американской БМП Bradley, в качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка 2А72, чьи бронебойные снаряды способны поразить при должном уровне везения и боевой подготовки экипажа, не только броневики и боевые машины пехоты, но даже танк. Для борьбы с пехотой оппонента предусмотрен лёгкий пулемет ПКТМ калибра 7,62-мм.

   Силовая установка в виде дизеля мощностью 360 л.с. разгоняет четырехосную машину до 85 км\ч по асфальтовому шоссе. БТР, как приверженец отечественной школы БТРстроения, умеет преодолевать водные преграды посредством плавания при помощи водомётного движителя.



   В качестве бронезащиты используется закалённая сталь, способная выдержать прилёт тяжелой пулеметной пули 12,7-мм. А так называемая MRAP-конфигурация защищает корпус машины от близкого взрыва мин весом до 6000 грамм.



    Боевая машина весом 20 000 килограмм способна перевозить до 8 человек десанта. Новый транспортный броневик должен прийти на смену «бесконечно» модернизируемому БТР-82А.

#армия-2024 #бронетранспортер #бронетранспортеры #бтр-22 #бронетранспортёры #2а72
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