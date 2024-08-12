Бронезащита рассчитана на противодействие бронебойной 12,7-мм пуле и на осколочную стойкость против снарядов и мин.

Перспективный российский бронетранспортер БТР-22, который с самой высокой вероятностью должен прийти на смену своему предшественнику БТР-82А, представлен официально на международной военно-технической выставке «Армия-2024». Новинку от «Военно-промышленной компании» увидели журналисты из ТАСС.

В описании рядом со стендом указано, что боевая единица выполняет роль транспортного средства для мотострелкового десанта, умеющая вести поддержку огнем и располагающая дополнительным местом для перевозки различных грузов.

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Стойкость бронепанелей перспективного российского БТР позволяет надеяться на эффективное противодействие стрельбе из лёгких и тяжелых пулеметов. В последнем случае гарантируется защита от выстрелов 12,7-мм бронебойным боеприпасом. Присутствует защита и от осколочного поля, создаваемого разрывом снарядов и мин. Для этого колёсная бронемашина оснащена броневыми экранами и противоминным поддоном. Для противодействия БПЛА присутствует установка ЛГШ-689, представляющая собой комплекс радиоэлектронной борьбы.

Экипаж БТР-22 составляет 3 человека плюс 8 десантников. Высадка пехотинцев осуществляется посредством заднего люка как в американской БМП Bradley.