Такова цена для украинской обороны переброски сил 5 бригад из-под Донецка.

Передовые отряды российских штурмовиков существенно продвинулись в ДНР, показав значимый успех на покровском операционном направлении: за 24 часа освободив от украинского контроля сразу 3 населённых пункта. Речь идёт о взятии поселков Ивановки, Лисичного и Свиридоновки. Есть достижения и на остальных участках протяженной ЛБС донецкого вектора атаки – продвижение продолжается в районе Гродовки. Крайне негативные комментарии в адрес трещащей украинской обороны опубликовал связанный с военной разведкой Украины портал Deep State.





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В сводке проукраинского ТГ-канала отмечается рывок штурмовых подразделений ВС РФ так же на кураховском направлении рядом с Константиновкой. Продвинулась армия РФ и рядом с селом Песчаное на купянской ЛБС.









Тяжело ВСУ и при обороне торецкой городской агломерации, где под покровом темного времени суток в городе начинают действовать отечественные ДРГ. Тем временем в предместьях Торецка – населённых пунктах Северное и Железное оперативная обстановка для украинского гарнизона стремительно ухудшается.