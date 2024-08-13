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Madarator
Украинский портал Deep State сообщает о тяжелой ситуации сразу на двух направлениях в ДНР
Такова цена для украинской обороны переброски сил 5 бригад из-под Донецка.

   Передовые отряды российских штурмовиков существенно продвинулись в ДНР, показав значимый успех на покровском операционном направлении: за 24 часа освободив от украинского контроля сразу 3 населённых пункта. Речь идёт о взятии поселков Ивановки, Лисичного и Свиридоновки. Есть достижения и на остальных участках протяженной ЛБС донецкого вектора атаки – продвижение продолжается в районе Гродовки. Крайне негативные комментарии в адрес трещащей украинской обороны опубликовал связанный с военной разведкой Украины портал Deep State.


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   В сводке проукраинского ТГ-канала отмечается рывок штурмовых подразделений ВС РФ так же на кураховском направлении рядом с Константиновкой. Продвинулась армия РФ и рядом с селом Песчаное на купянской ЛБС.



   Тяжело ВСУ и при обороне торецкой городской агломерации, где под покровом темного времени суток в городе начинают действовать отечественные ДРГ. Тем временем в предместьях Торецка – населённых пунктах Северное и Железное оперативная обстановка для украинского гарнизона стремительно ухудшается.

#украина #торецкое направление #покровское направление #сводки с передовой #ивановка #песчаное #гродовка #кураховское направление #лисичное #свиридоновка
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NYT: ВСУ признают, что российское наступление не было остановлено атакой на Курскую область
Telegraph: Лондон прямо запретил ВСУ использовать ракеты Storm Shadow в Курской области
Журналист Миллер: Украинские солдаты уверены, что ВС РФ займут Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время
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