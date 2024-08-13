Маскировка важной тактической единицы ВСУ оказалась ровно на том же уровне что и два месяца назад – то есть на никаком. С такой "бережливостью" новых F-16 никто не даст.

Российская ракета с квазибаллистической траекторией полёта, которая уничтожила украинский истребитель Су-27 и входит в широкий арсенал оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», вызвала вполне очевидные вопросы у американских журналистов издания Military Watch Magazine к украинскому командованию. Речь идёт о поражении боевой частью 9М723-1 самолёта принадлежности Воздушных сил ВСУ в квадрате охраняемого периметра воздушной гавани Миргород в Полтавской области.

Так ровно 60 дней назад ВВС Украины лишились сразу пяти истребителей Су-27 во время сверхудачного посещения 9М723-1 и 9М723-1К5 – осколочно-фугасного и кассетного вариантов баллистической версии «Искандера» соответственно. Двухмесячный удар был нанесен по всё тому же военному аэропорту Миргорода. В качестве отчёта «оказались» виноватыми обычные лётчики и аэродромное военное начальство, решившее «не утруждаться» тщательной маскировкой и оставившее дефицитную лётную технику прямо под открытым небом.

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Потеря переоборудованного для использования современных западных ракет Су-27 для украинского Генштаба чувствительна вдвойне – тяжелых истребителей Запад Киеву не передал.





Но соответствующие выводы сделаны не были – украинское командование опять «забыло», что разведывательные дроны есть не только у ВСУ, но и в российской армии.





Кадры МО РФ





Как утверждают заокеанские эксперты, в распоряжении украинских генералов именно Су-27 – самый важный актив в их борьбе против куда более современных Су-30СМ\СМ2, Су-35С и МиГ-31БМ. Самолёты украинских Воздушных сил МиГ-29 и F-16 – не предназначены для эффективного противодействия вышеперечисленным российским истребителям, так как они легкомоторные. А американский «Шестнадцатый» так вообще оснащен лишь одним двигателем.









Хотя удивляться печальному событию для украинского Генштаба не приходится – Миргород представляет собой единственную площадку, пригодную для организации аэродрома подскока. Разумеется, разведка ВС России всегда наблюдает за периметром этой воздушной гавани: и чуть что, в небе появляются высокоскоростные «Искандеры» или даже гиперзвуковые «Кинжалы».