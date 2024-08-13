МиГ-31 — единственный самолет, способный перехватывать крылатые ракеты на предельно малых высотах. Он также может сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно своими дальнобойными Р-37М.

Российский истребитель МиГ-31, способный действовать в нижних слоях стратосферы и единственный боевой самолёт, умеющий перехватывать крылатые ракеты на предельно малых высотах, до сих пор остается самой загадочной единицей авиации ВКС РФ для Запада. Именно этой российской «титановой птице, способной покорять стратосферу», посвящена свежая публикация в National Interest.

Американские журналисты раскрыли, что военных аналитиков США и НАТО искренне пугает, что разработанный ещё в 1970-ых годах прошлого века всевысотный перехватчик до сих пор не до конца раскрыл все свои загадки и секреты. А действительные возможности самолёта надёжно скрываются российской разведкой. Соответственно, такие данные порождают всевозможные слухи и предположения в среде действующих военных экспертов.

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Прошло уже сорок лет, но «Тридцать первый» до сих пор входит в когорту четырех самых быстрых истребителей в мировой гонке за скорость, а его важность для ВКС РФ остаётся на предельно высоком уровне. О том что МиГ-31 настолько важен, говорит тот факт, что было произведено 8 модернизаций к настоящему времени. А одна из последних модификаций под названием МиГ-31И позволила высокоскоростному истребителю обзавестись возможностью воздушной дозаправки, тем самым достигнуть нового этапа в оперативной эффективности и радиусе действия. Речь идёт о дистанции в 3000 км, на которой в обе стороны сможет долететь самолёт и вернуться назад. Изменения коснулись продвинутой авионики и ракетной системы вооружений.





Модификация МиГ-31К, вооруженная гиперзвуковой ракетой "Кинжал".





Именно смелые действия отечественных экипажей смогли натурально прогнать американских стратегов В-1В ВВС США, способных использовать сверхдальнобойные ракеты с ядерными боеголовками от российской госграницы в минувшем марте, подчеркивается заокеанскими журналистами.





Носители американского ядерного ракетного вооружения – стратегические бомбардировщики В-1В, которых в минувшем марте от российской границы смог прогнать МиГ-31.





Самолет в своём испытательном полёте достиг высоты 37,65 км, что на текущий момент времени является непобитым рекордом, лишний раз свидетельствующим, что способности МиГ-31 в операциях сверхвысотного перехвата никем не превзойдены. Самой быстрой модификацией истребителя можно назвать МиГ-31БМ, развивающий скорость до 3100 км/ч. Оной, оснащённый передовыми системами управления и РЛС-сканерами, позволяющими обнаруживать цели до 320 км и поражать их ракетами класса «воздух-воздух» на расстоянии до 280 км, представляет истинную угрозу для американских F-16 в зоне СВО.