Будут ли после этого высшие западные офицеры с автоматами на перевес сдерживать атаки танковых кулаков ВС РФ на Киев, вопрос риторический.

Атака приграничных территорий Курской области осуществлялась с привлечением специалистов НАТО, разработавших стратегию и тактику для украинской армии, отправившейся в рейд. Такого мнения придерживаются журналисты из издания Asia Times.

Как указано в публикации, прямо сейчас страны, входящие в Североатлантический альянс, не способны в случае потенциального конфликта противостоять ВС РФ. Поэтому для сдерживания ударного потенциала российской армии, всесторонняя помощь оказывается украинским вооруженным силам. В том числе, и для нападения на курский регион.

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К настоящему часу продвижение ВСУ дальше остановлено, а ВС России приступили к освобождению приграничной территории.









На кадрах ниже можно наблюдать работу 300-мм системы залпового огня «Торнадо-С», подловившей колонну украинской бронетехники прямо на марше. По результату удачного огневого налёта поврежденными оказались как минимум пять украинских броневиков.