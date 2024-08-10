Для оперативного решения проблемы с отпусков отозваны специалисты, а дополнительную помощь в устранении оказывают командировочные из других регионов РФ инженеры.

Курская область испытывает проблемы с мобильной связью и интернетом.

По словам чиновницы областной администрации Курской области Оксаны Куруцко, мобильные операторы и интернет-соединение стали работать плохо из-за DDoS-атак, которые происходят волнами. В оперативном режиме на сбои реагируют сотрудники и ИТ-специалисты.

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Источник изображения: Алексей Смирнов

В рамках режима чрезвычайного положения, телефонная связь и доступ в Интернет в восьми районах Курской области будут бесплатными до завершения режима ЧС. Все текстовые сообщения и мобильные звонки из приграничных населённых пунктов на сим-карты российских операторов будут бесплатными, даже если на балансе нет средств или баланс отрицательный.

В настоящий момент в нескольких районах Курской области идёт активная фаза боестолкновений между рейдовым отрядом ВСУ и армейскими подразделениями ВС РФ.