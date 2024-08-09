Не помогла украинскому бомбардировщику и ночная пора: российский охотник на дроны был оснащён тепловизором.

Для помощи рейдовым украинским силам в атаку на приграничье Курской области операторы БПЛА принадлежности ВСУ стали применять тяжелый транспортный гексакоптер «Баба-Яга», использующийся в качестве бомбардировщика, скидывающего мощные боеприпасы, такие как противотанковые мины ТМ-62 и иных снаряды. Но такая своеобразная поддержка сельскохозяйственного Reactive Drone Agric RDE616 для украинских отрядов продлилась слишком мало.





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Как сообщает официальный пресс-релиз МО РФ, для перехвата опасной воздушной цели был использован беспилотник «особого назначения» с интегрированным излучателем ИК-диапазона, позволяющим отслеживать высококонтрастные по температурным характеристикам цели, вооруженный для этого ударопрочной сетью, созданной из искусственных волокон.









Именно такой защитник воздушного пространства выследил и сбросил сверху сеть на тяжелую во всех отношениях украинскую «Бабу-Ягу».









Известно, что зная про недостатки своих транспортных дронов никак не меньше российских БПЛА-специалистов, украинские инженеры выполнили ряд нескольких модификаций «Бабы-Яги» – путем снижения подъемных характеристик оснастили наиболее важные блоки воздушного аппарата бронепанелями, а для снижения производимого шума в полёте установили дополнительные АКБ. Появились и новые версии дрона с управляемым ракетным вооружением.