Из-за повышения эффективной противодронной компоненты ВС РФ, такой шаг со стороны украинских кулибиных – вынужденный.

Воочию наблюдая возросший уровень противодронной борьбы российских подразделений, на стороне которых накопленный успешный опыт противостояния с различными fpv-коптерами украинской армии и массовое внедрение дробовиков или специализированных насадок для нарезных стволов автоматов АК, позволяющих стрелять спецбоеприпасами против беспилотников, в ВСУ пришли к выводу, что для дальнейшего выживания тяжелого дрона-бомбардировщика «Баба-Яга» нужны кардинальные меры.

И таковые были сделаны. Сначала на часть украинских гексакоптеров путем снижения грузоподъемности, установили дополнительные бронепанели для защиты наиболее уязвимых узлов дрона, затем выпустили модификации, в которых для повышения звуковой скрытности стали использоваться внешние АКБ – за что опять-таки пришлось расплатиться меньшей боевой грузоподъемностью. И наконец третья, самая свежая модификация – оснащение грузоподъемного беспилотника управляемым ракетным вооружением. Об этом рассказал ТГ-канал «Военный осведомитель».

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Новая украинская "Баба-Яга" вместо привычной шестиосной схемы с лопастями перешла на четырехосную с более крупными винтами. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





На представленных кадрах продемонстрирован перехваченный дрон, где в качестве средства огневого нападения смонтирован пусковой тубус с корректируемым по лазерному лучу ракетным боеприпасом.





Неизвестный управляемый боеприпас ВСУ с аэродинамическими рулями.







С наибольшей вероятностью речь идёт либо о ракете ПТРК «Корсар» или об её близкой разновидности. Потому что боеприпас оснащается полуактивной ГСН с лазерным блоком. Последний попадает в цель только в том случае, если объект, выбранный для поражения, до самого конца полёта ракеты подсвечивается лучом. Именно на таком принципе действует полуактивная головка украинского «Корсара».