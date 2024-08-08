Спойлер: даже для музея "почерневшие" украинские Т-72Б и Т-72АВ не сгодятся.

Что бывает, когда командование ВСУ бездумно понадеялось на "авось" и отправило в приграничный рейд на российскую территорию большую группу бронетехники, попросту уверовав в то, что её никто не видит в тёмное время суток, показали кадры объективного контроля, выполненные членами вертолётных экипажей Ми-8МТВ-5 или Ми-8АМТШ-ВН. Об этом рассказывает блог «Русское оружие» под редакцией своего постоянного автора – Евгения Даманцева.





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На представленном видео прекрасно видны сожженные до состояния черных углей тяжелобронированные остовы украинских танков Т-72Б и Т-72АВ. Именно такими они стали после ударов, нанесённых Ка-52М – разведывательно-ударным вертолётом ВКС РФ.





Ровно сутки назад это были вполне боеспособные "танки прорыва" ВСУ – а прямо сейчас это лишь горелый металл. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Для поражения танков, защищенными дополнительно «реактивной броней», использовалась управляемая противотанковая ракета «Вихрь-1». Подсвет цели при помощи лазерного целеуказания осуществлялся разведывательным дроном S350M «Supercam», либо непосредственным использованием ГОЭС-451М – гиростабилизированной оптико-электронной системой, чьи высокие возможности позволяют обнаружить цель «типа танк» на расстоянии до 10 км. А уже с расстояния в 8 км в автоматическом режиме распознать и модификацию.





Тот самый комплекс ГОЭС-451М на Дубайском авиасалоне 2021 года. Источник изображения: igor113.livejournal.com







Свою «лепту» в недопущении сосредоточения личного состава и групп мобильной техники в российском приграничье внесли и расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», чьи ракеты с кассетным и осколочно-фугасным наполнителями привели в состояние полной небоеспособности как минимум десяток украинских танков и бронемашин.

Как отчитался начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в своем докладе Владимиру Путину, группы ВСУ блокированы и будут вытеснены с территории приграничных районов в сторону Украины.