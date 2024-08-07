После такого в США Украине точно дополнительных денег не выделят.

Сильное желание Владимира Зеленского добиться повышения находящейся на дне переговорной позиции Украины путем атаки Курской области, идёт вразрез с критической ситуацией украинской армии в поселении Нью-Йорк (Новгородское) на торецком операционном направлении.





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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Ровно такая мысль приходит в голову украинским завсегдатаям социальных сетей, репостящим кадры ТГ-канала Владимира Соловьева, залившего в Сеть очевидный успех 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, чьи бойцы подняли флаг РФ на крыше школьного учреждения в шахтёрском посёлке. Точно такую же информацию публикует и ТГ-канал «Военный осведомитель».





Обновлённая карта по Новгородскому к вечеру 5 августа. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"



Днём появились сведения, что часть украинских подразделений не в силах сдерживать атаку российских флангов в районе Нью-Йорка и Артёмово, отошли вглубь обороняемой территории, оставив без боя практически 700 гектар земель с массивом окопов и фортификационными точками обороны, которые готовились практически на протяжении 10 лет, но были оставлены без боя.