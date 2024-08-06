Но остановиться и "передохнуть" ВСУ нельзя – за Торецк уже началась битва. Поэтому марафонский забег украинских бойцов продолжится и дальше.

Украинские вооруженные силы, оказавшиеся в оперативном окружении в районе донецкого Нью-Йорка (Новгородского), под покровом ночи вышли из формирующегося котла. Стремительное продвижение российской армии по флангам украинской обороны ставит слишком трудные вопросы перед старшими офицерами на местах и высшим военно-политическим руководством в Киеве: перспективы дальнейшей обороны туманны даже в краткосрочной перспективе, удержать фортификационные сооружения, сооружаемые на протяжении нескольких лет и бывшие самой настоящей крепостью на протяжении последних годов СВО, не представлялось возможным.





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Именно поэтому силы ВСУ так стремительно убежали из округи Нью-Йорка.

Таким образом не желая дожидаться схлопывания оперативных клещей украинские солдаты и офицеры вышли с территории, площадь которой составляет примерно 700 гектаров. Масштаб обрушения украинской обороны и объем оставленных территорий можно оценить по карте от проукраинского портала Deep State.





Долго "горевать" украинскому Генштабу по потере тех самых 700-т гектаров не придется – уже очень скоро развернется масштабная битва за Торецк, и все сразу забудут о сегодняшнем ночном отступлении ВСУ. Источник изображения: Deep State





Поэтому не стоит удивляться, что для прикрытия оперативного отхода из окружающего периметр Нью-Йорка силы ГУР и приданные им общевойсковые соединения попытались атаковать Курскую область. Именно такой почерк информационного прикрытия свойственен украинской стороне.