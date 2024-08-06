"После выхода в кэш" у американского магната оказалось 277 млрд долларов.

Что нужно сделать, чтобы знать когда наступит очередной финансовый кризис, если ты не очень разбираешься в мировой экономике и её подводных течениях? Один из лучших способов – это обратить внимание на инвесторов, чьи имена мы регулярно слышим или читаем, лишь вбив в поисковый запрос «самые известные финансисты». Так вбив в поиск Яндекса или Гугла имя и фамилию Уоррен Баффет, мы с удивлением узнаем благодаря статье ИА Bloomberg, что этот американский инвестор стал похож своим поведением на тотемное русское животное – медведя, начав при помощи собственной инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Inc выводить капитал из собственных активов, распродавая акции многочисленных фирм. Первой такой известной компанией стала Apple.





реклама

По итогам 2021 года Баффет был тем, кто единственный из топ-10 миллиардеров разбогател после обвала акций





После последовали аналогичные действия и в отношении остальных общеизвестных коммерческих организаций, таких как Bank of America и других крупных фирм. Тем самым у Баффета к началу августа «на руках» появились 277 млрд долларов.

В Блумберг продолжили, что наблюдая за «подозрительным» поведением американского миллиардера, другие участники рынка поняли, что «Оракул из Омахи», как называют Баффета, «всё понял» и приступил к подготовке к чему-то важному. Речь шла о «создании подушки» и предвосхищению скорого и глубокого падения фондового рынка.





Штормит и российский фондовый рынок, просевший на 1,5 процентных пунктов.





А мы напомним почти что сказочную историю, согласно которой юный Уоррен Баффет стал обладателем воистину крезовского состояния по итогу своей деятельности (Крез был царем в Лидии и слыл в античном мире баснословным богачом, чье имя стало нарицательным, как синоним владельца невероятного богатства). Причем первый успех к инвестору пришел после того, как он провел свою первую инвестиционную операцию, потратив лишь 5 долларов. На сегодня наряду с Илоном Маском, Джеффом Безосом и Бернаром Арно, Баффет входит в топ-5 самых богатых людей по версии Forbes.

И ещё: так называемый индикатор Баффета, обозначающий неминуемый кризис, достиг своих наивысших показателей, предзнаменуя что-то уж слишком нехорошее.