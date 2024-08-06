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Madarator
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
"После выхода в кэш" у американского магната оказалось 277 млрд долларов.

   Что нужно сделать, чтобы знать когда наступит очередной финансовый кризис, если ты не очень разбираешься в мировой экономике и её подводных течениях? Один из лучших способов – это обратить внимание на инвесторов, чьи имена мы регулярно слышим или читаем, лишь вбив в поисковый запрос «самые известные финансисты». Так вбив в поиск Яндекса или Гугла имя и фамилию Уоррен Баффет, мы с удивлением узнаем благодаря статье ИА Bloomberg, что этот американский инвестор стал похож своим поведением на тотемное русское животное – медведя, начав при помощи собственной инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Inc выводить капитал из собственных активов, распродавая акции многочисленных фирм. Первой такой известной компанией стала Apple.


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По итогам 2021 года Баффет был тем, кто единственный из топ-10 миллиардеров разбогател после обвала акций                 


   После последовали аналогичные действия и в отношении остальных общеизвестных коммерческих организаций, таких как Bank of America и других крупных фирм. Тем самым у Баффета к началу августа «на руках» появились 277 млрд долларов.  

   В Блумберг продолжили, что наблюдая за «подозрительным» поведением американского миллиардера, другие участники рынка поняли, что «Оракул из Омахи», как называют Баффета, «всё понял» и приступил к подготовке к чему-то важному. Речь шла о «создании подушки» и предвосхищению скорого и глубокого падения фондового рынка.


Штормит и российский фондовый рынок, просевший на 1,5 процентных пунктов.


   А мы напомним почти что сказочную историю, согласно которой юный Уоррен Баффет стал обладателем воистину крезовского состояния по итогу своей деятельности (Крез был царем в Лидии и слыл в античном мире баснословным богачом, чье имя стало нарицательным, как синоним владельца невероятного богатства). Причем первый успех к инвестору пришел после того, как он провел свою первую инвестиционную операцию, потратив лишь 5 долларов. На сегодня наряду с Илоном Маском, Джеффом Безосом и Бернаром Арно, Баффет входит в топ-5 самых богатых людей по версии Forbes.

   И ещё: так называемый индикатор Баффета, обозначающий неминуемый кризис, достиг своих наивысших показателей, предзнаменуя что-то уж слишком нехорошее.

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