Но отчаиваться самым богатым жителям планеты Земля явно не стоит: кошельки современных крезов даже в сегодняшнее непростое время куда больше чем 100 млрд. долларов.

Без суммарных 134 млрд. долларов остались топ-500 богатейших жителей планеты Земля, после того, как цены на акции обвалились. О локальном кризисе Уолл-стрит рассказало ИА Bloomberg.

Свой пятничный день фондовые рынки Нью-Йорка завершили с заметными потерями, как только аналитики американских бирж узнали свежий отчёт об занятности американских граждан. Инвесторы предполагают, что ЦБ Соединенных Штатов слишком много потерял времени, ожидая снижения процентных ставок, тем самым уйдя от остывания национальной экономики. Как оказалось – зря.

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По результату пятничных торгов «патриарх Amazon» Джефф Безос стал беднее за сутки на 15 млрд. долларов, перешагнув в обратную сторону, имея на выходе 191,6 млрд. Речь идёт о падении стоимости акций компании Amazon, потерявших в цене 8,8%. И хотя Безос давно не руководитель этой коммерческой организации, он является крупным держателем акций. Правда были у Безоса дни и похуже: так во время бракоразводного процесса в 2019-ом он лишился 36 млрд. долларов.









Не очень вышел пятничный день и для Илона Маска, как и создателя фирмы Oracle Ларри Эллисона. Каждый из них потерял больше чем 4 млрд. долларов, когда состояние Маска уменьшилось на 6,6 млрд, а Эллисона – на 4,4 млрд. Правда этот негативный факт не мешает Илону оставаться самым богатым человеком в мире, имея за плечами багаж богача стоимостью в 234,5 млрд. долларов.

Получил и свою долю отрицательного роста и Марк Цукерберг, обнаруживший, что его совокупное состояние стало тоньше на 3 млрд. долларов.

После Маска на Олимпе самых обеспеченных людей планеты Земля второе место удерживает Безос. На третьем месте Бернар Арно, чьи активы стоят примерно 167 млрд. долларов.