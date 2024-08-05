Самолеты планируется эксплуатировать вплоть до 2088 года.

Счетная палата США провела переоценку стоимости программы F-35 для американской казны и вычислила, что за весь срок ее действия расходы на проект составят 2 триллиона долларов с тенденцией к увеличению. Такие сведения появились в распоряжении портала Military Watch Magazine.





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Что интересно, общая стоимость всех истребителей, выпущенных для нужды сухопутной армии, военного флота и Корпуса морской пехоты США, составляет 445 миллиардов американских долларов, расходы на их содержание в удовлетворительном состоянии непрерывно увеличиваются, достигая сегодняшних астрономических значений в 1,6 трлн. долларов. Даже для самого крупного на планете Земля военного бюджета США это слишком большой вызов и американские военные чиновники из Пентагона считают, что ранние планы по достижению изначально запланированной численности F-35 в составе национальных вооруженных сил так никогда и не будут достигнуты.





И хотя Пентагон отличается излишним оптимизмом, планируя эксплуатировать в активном режиме F-35, ресурс планера этого истребителя пятого поколения составляет 8000 часов, что прямо подразумевает, что все из числа уже произведенных к настоящему времени бортов F-35 будут сняты с вооружения задолго до наступления 2080 года и заменены на ударные беспилотники. Потому что в США разработка потомка "Тридцать пятого" вообще не планируется.





Стоит учитывать, что в американском оборонном ведомстве объявили о пеленгировании вывода из эксплуатации F-35 до 2088 года, что прямо говорит о длительной эксплуатации ещё на протяжении 74 лет.