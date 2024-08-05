Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
MWM: Стоимость программы F-35 достигла астрономических 2 триллионов долларов
Самолеты планируется эксплуатировать вплоть до 2088 года.

 Счетная палата США провела переоценку стоимости программы F-35 для американской казны и вычислила, что за весь срок ее действия расходы на проект составят 2 триллиона долларов с тенденцией к увеличению. Такие сведения появились в распоряжении портала Military Watch Magazine.


реклама

   Что интересно, общая стоимость всех истребителей, выпущенных для нужды сухопутной армии, военного флота и Корпуса морской пехоты США, составляет 445 миллиардов американских долларов, расходы на их содержание в удовлетворительном состоянии непрерывно увеличиваются, достигая сегодняшних астрономических значений в 1,6 трлн. долларов. Даже для самого крупного на планете Земля военного бюджета США это слишком большой вызов и американские военные чиновники из Пентагона считают, что ранние планы по достижению изначально запланированной численности F-35 в составе национальных вооруженных сил так никогда и не будут достигнуты.


И хотя Пентагон отличается излишним оптимизмом, планируя эксплуатировать в активном режиме F-35, ресурс планера этого истребителя пятого поколения составляет 8000 часов, что прямо подразумевает, что все из числа уже произведенных к настоящему времени бортов F-35 будут сняты с вооружения задолго до наступления 2080 года и заменены на ударные беспилотники. Потому что в США разработка потомка "Тридцать пятого" вообще не планируется. 


   Стоит учитывать, что в американском оборонном ведомстве объявили о пеленгировании вывода из эксплуатации F-35 до 2088 года, что прямо говорит о длительной эксплуатации ещё на протяжении 74 лет.

#f-35 #f-35b lightning ii
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
The War Zone освещает историю и процесс производства истребителей F-35
TWZ: Членам НАТО переданы новые совершенно секретные данные по истребителю-невидимке F-35
Telegraph: Из-за недочётов в разработке ПО F-35 не сможет участвовать в боях до 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
16
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
10
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
2
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
3

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
51
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
46

Сейчас обсуждают

Легенда
13:19
кек. у тя 6500xt
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
artemuss1990
13:18
Еще больше лохотрона
Wired: Основатели Hamster Kombat создадут экосистему вокруг токена HMSTR
vynnkotar
13:17
Ты умалишенная тупоголовая паскуда, сгинешь ты вместе со своим каналом.
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Gamandril
13:15
Мне искренне жаль тех у кого мозгов как у хлебушка и их заставляют обращать внимание на мои комментарии в которых они находят то что им так хочется. Такое бывает когда трактор по мозгам проехал. Что п...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Axel Maz
13:12
Процы АМД 5ххх и 7ххх содержат больший процент брака, чем интел 13/14, просто вокруг них никто не разводит говношторма, вот и всё...
Полностью автоматизированный робот-стоматолог провел первую в мире процедуру на человеке
Johann Klassen
13:06
Ты свой уже давно сожрал. Хрен тебе с лошадиную голову, пархатый паразит.
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
Apap Papa
13:05
Мультики производства 2018 года давно уже пиндосские ПВО выносят. Так что мультики у нас хорошие.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
MrSaT
13:04
Они там все заодно
Зеленский пожаловался, что Запад боится сбивать российские ракеты над Украиной
Артём Николаев
13:04
кровавый тиран бомбит украинушку не мультиками, а тем, что было до 2018. Что сделали далее "дёшево и сердито", мангалы на танках, дроны с Али и морковкой от РПГ и бомбы с УМПК - про это не показывали....
С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
Apap Papa
13:03
Хохлятские рабы все предыдущие схавали собственной энергетикой. И эту схавают, никуда не денутся
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем