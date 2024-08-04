Не помогла украинскому дрону-бомбардировщику даже глубокая ночь на передовой.

В мировой сети появились кадры, опубликованные военкором Александром Сладковым, на которых снайпер российского подразделения перехватил украинский дрон «Баба-Яга». По данным журналиста, поражение боевого октокоптера, использующегося ВСУ при бомбардировках отечественных передовых позиций, состоялось на красногоровском операционном направлении в Донецкой области.

По видео вполне понятно, что используя преимущество темного времени суток, украинские операторы дронов решили застать врасплох российских бойцов, отправив на миссию оснащённую тепловизором – «Бабу-Ягу». Но оснащённые продвинутым устройством оказались и военнослужащие 5-й бригады 1-го армейского корпуса, во всеоружии и встретившие сельскохозяйственный беспилотник Reactive Drone Agric RDE616, как раз и переименованный в украинскую «Бабу-Ягу» за большой дум и относительно заметные внешние размеры.

реклама









Как было написано выше, для успешного противодействия не пришлось даже расходовать отнюдь недешевые средства ПВО – для дрона-нарушителя оппонента было достаточно несколько выстрелов из личного снайперского оружия российского военнослужащего. Соответствующие кадры перехвата, размещенные в ТГ-канале Александра Сладкова, лишь подтверждают это.





Высококонтрастная по температурным кривым "Баба-Яга" легко различима посредством Тепловизора, за что и поплатилось. Источник изображения: ТГ-канал Александра Сладкова





И понимая, что одним из самых главных недостатков своего дрона является характерный и слишком заметный шум, издаваемый при полёте, операторы ВСУ додумались соответствующим образом модернизировать конструкцию «Бабы-Яги», оснастив последнюю электрическими АКБ для снижения звуковой заметности. Правда из-за этого пострадали подъемные характеристики, так как аккумуляторы весят много.