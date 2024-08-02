На третий год СВО украинские военнослужащие наконец догадались, что шум "Бабы-яги" выдаёт позицию украинского дрона почище сигналов семафора.

На третьем году российской СВО украинские операторы тяжелых дронов-бомбардировщиков смогли догадаться, что ничто не выдаёт лучше в ночи или при свете дня переоборудованный сельскохозяйственный гексакоптер «Баба-Яга», чем невообразимый шум штатных шести пропеллеров. И после этого было принято решение отказаться от стандартной версии грузоподъемного беспилотника. Как рассказал в беседе с журналистами из РИА Новости специалист тактической медицины и военнослужащий отряда Барс-23, новые изменённые дроны с батареями питания были замечены на угледарском операционном направлении.

По словам медика с полевым позывным «Студент», в угоду повышенной звуковой скрытности, но в ущерб переносимой полезной нагрузки, на грузовые дроны «Баба-Яга» стали монтировать дополнительные АКБ.

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Часть из современных модификаций дронов "Баба-Яга" украинские кулибины, опять-таки, принося в жертву повышенную грузоподъемность, оснащают бронепанелями, прикрывающими наиболее уязвимые и важные детали громоздкой конструкции.





По утверждению российского военнослужащего, модернизированную версию украинского гексакоптера, используемого для атаки минами, снарядами и самодельными взрывными устройствами (в особых случаях этот украинский дрон выступает в качестве носителя более мелких fpv-коптеров, специализация которых – ударная атака), теперь сложнее обнаружить из-за низкого шумового порога, создаваемого переработанной конструкцией.

И желая компенсировать ослабленную бомбовую нагрузку, для снаряжения «Бабы-Яги» операторы ВСУ придумали кустарный образец вооружения, когда алюминиевую емкость от напитков насыщают смесью взрывчатого вещества и поражающих элементов.

Правда единственное отрицательное свойство, от которого украинские солдаты так и не смогли избавиться из-за конструктивных особенностей большого БЛА – это низкая скорость полёта.