Хотя британским адмиралам за потерю боеспособности особенно переживать не стоит – из-за дефицита финансирования флота часть пусковых установок для ракет заменена на спортзалы и склады. И это вовсе не шутка.

Вместо поддержки отечественного производителя и соблюдения мер безопасности, вопреки собственным правилам министерства обороны соединенного королевства, инженеры военных подводных атомоходов Великобритании во время своей работы пользовались программами, созданными российскими и белорусскими ИТ-специалистами. Что слишком явно тянет на нарушения строгих правил. О необычном случае рассказывает свежая публикация The Telegraph.

В материале подчеркивается, что военные инженеры островного королевства с открытым доступом к военным секретам, вместо собственной службы, отправили ряд задач на подряд. За таковые взялись работники из Минска и российской Сибири. Для британских морских чиновников это оказалось неприятным открытием. После чего незамедлительно началось расследование, которое длилось полгода и закончилось в начале 2023-го.

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Атомная подводная лодка типа Swiftsure, вооруженная в качестве альтернативы классическим торпедам КР "Томагавк" и ПКР "Гарпун".





По итогам оказалось, что фирма Rolls-Royce Submarines, от которой зависит работоспособность всего подводного флота Лондона с атомными энергоустановками, «спустила» задачу по созданию программного обеспечения для подводных лодок посреднику, а тот нашел подрядчика среди российских и белорусских программистов. В самом офисе Роллс-Ройса старались не афишировать этот факт. Но когда о случае стало известно следователям из морского министерства, в организации объяснили, что русские так и не узнали никаких британских секретов. После в Роллс-Ройсе разорвали сотрудничество с подрядчиком, поручившим свою работу зарубежным специалистам.