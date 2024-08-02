Все передаваемые в действующие войска боевые машины усилены штатными комплектами защитных блоков, увеличивающих стойкость против кумулятивных выстрелов и атак fpv-коптеров.

«Курганмашзавод», структурно входящий в отечественный холдинг «Высокоточные комплексы», передал действующим на СВО российским подразделениям новую партию БМД-4М и БМП-3. Предприятие поставляет боевые машины десанта и боевые машины пехоты, строго придерживаясь, согласованного ранее с МО РФ графика поставок военной техники. Не оставлены боевые подразделения и без БМД-2. Последние прошли капитальный ремонт на оборонном предприятии и с досрочным превышением согласованных с Минобороны временных рамок так же отправляются в войска.Об этом пишет ТГ-канал «Диванный Генштаб».





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Главное отличие БМД от БТР – в различном назначении на поле боя и возможностью десантирования прямо с борта самолёта при помощи "Грузового парашюта".







БМД-4М и БМП-3, в отличие от предшественников, выгодно отличаются повышенной стойкостью брони к новым вызовам на полях сражений СВО и оснащены соответствующей защитной амуницией – броневыми и решетчатыми экранами, предназначенными для усиления защитных мер, предпринятых в отношении кумулятивных боеприпасов и дронов-камикадзе ВСУ.





В качестве основной брони БМД-4М используется усиленный алюминиевый сплав.







Правда оснащением штатной расширенной защиты придется заняться уже самим боевым подразделениям, точнее ремонтным батальонам по месту нахождения боевого подразделения рядом с зоной боевых действий. Сделано это не из-за чрезвычайной загруженности предприятия, а для ускорения поставок – потому что расширение защитных возможностей напрямую затрагивает логистические принципы: стандартные грузовые платформы не предназначены для перевозки дооборудованных боевых машин.