Аэродромы подскока и шоссейные дороги на западе Украины всё равно не станут надёжной защитой и укрытием от российских гиперзвуковых "Кинжалов" и новейших 1000-километровых "Исканедер-1000".

Американское информационное агентство Bloomberg уведомило, что украинская армия спустя год от майского разрешения Джо Байдена 2023 года наконец получила F-16. Участники беседы с зарубежными журналистами объяснили, что первая партия одномоторных истребителей достаточно скромная. Сообщается, что передача американских самолётов Воздушным силам ВСУ до конца июля была «100% обещанием», которое Запад пообещал выполнить. В украинском Министерстве обороны информационный всплеск от Bloomberg оставили без комментариев.

Вместе с тем очевидная радость для украинских военных не должна заходить слишком далеко – так как есть большие сомнения, что учащиеся за рубежом украинские офицеры смогли в совершенстве освоить пилотирование американского истребителя, отличающегося сложностью и даже некоторой «нежностью». Поэтому с некоторой долей вероятности им может потребоваться больше времени, чтобы адаптироваться к боевому применению переданных F-16.

реклама

Украинский F-16AM где-то на просторах Украины. И лучшее время для боевого использования таких одномоторных истребителей – это время, когда в воздухе будут отсутствовать российские Су-35С/СМ, для чего придется использовать переданные шведской армией ДРЛОиУ "Saab 340 AEW&C". Источник изображения: ИА Рейтерс

И как указывали эксперты раньше, проблемы для украинских экипажей на этом только начинаются: сложный и требовательный в обслуживании американский самолёт не обойдется без дополнительных деталей, а взлётно-посадочные полосы с идеальным покрытием на Украине по причине постоянного действия российских ракет против украинских аэродромов достаточно редки.

И как было написано выше, известия о том, что Пентагон одобрил передачу украинской армии F-16, стало известно в мае 2023 года. Тогда свое решение отправить ВС ВСУ партию американских самолётов подтвердили политики Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов. В общей сложности Воздушным силам Украины пообещали передать 60 самолётов. Но количество всех машин будет поставляться украинской армии небольшими траншами, разделенными во времени. Как было объяснено, существенные паузы в поставках вызваны проблемами с необходимым количеством украинских пилотов. Их недостаточно. Утверждается, что из-за сильного языкового барьера не удалось подготовить необходимое количество воздушных офицеров сразу.

Видео с якобы украинским F-16 можно посмотреть в ТГ-канале Кирилла Федорова.