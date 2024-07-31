Теперь обмен данными будет осуществляться сразу на трёх частотах

Программисты из Apple заняты разработкой программного кода и аппаратной частью для поддержки Wi-Fi 7 в новых смартфонах компании. Релиз iPhone 16 Pro намечен на грядущий сентябрь.

Внедрение новейшего протокола связи позволит реализовать поддержку Wi-Fi 7 в новых моделях смартфона, что скажется положительно на скорости отправки и приема цифровой информации. Согласно техническим сведениям о беспроводном протоколе, нули и единицы цифровых пакетов с данными будут сразу транспортироваться на трёх частотах, начиная с 2,4 ГГц и 5 ГГц и заканчивая 6 ГГц. Помимо роста скорости, переход на новый протокол приведет к снижению задержек и повысит стабильность коннекта. О грядущем нововведении сообщает онлайн-портал MacRumors.

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По аппаратной части новые мобильные девайсы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max перейдут на чип A18 Pro, а оптический модуль будет поддерживать нативное разрешение в 48 Мп. В новых смартфонах американской компании так же будут увеличены экраны. Шестнадцатый Про получит 6,3-дюймовый дисплей, а Шестнадцатый Про Макс 6,9-дюймовый экран.





Источник изображения: Хабр





Благодаря инновациям скорость протокола Wi-Fi 7 в 4,8 раза выше чем у Wi-Fi 6, а использование беспроводной сети превращается в абсолютно «бесшовное». Правда больше всего выиграют от нового протокола не обычные пользователи, которым современных скоростей в классических сценариях использования хватает за глаза, а так называемый корпоративный сектор, ввиду его некоторого отличия от поведения «стандартного» человека, потому что очень часто офисные работники перемещаются во время работы, тем самым дополнительно «нагружая» беспроводной чип, вынуждая последний заниматься постоянной коррекцией трёх различных частотных диапазонов.