Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
iPhone 16 Pro выйдет с поддержкой протокола беспроводной связи Wi-Fi 7
Теперь обмен данными будет осуществляться сразу на трёх частотах

   Программисты из Apple заняты разработкой программного кода и аппаратной частью для поддержки Wi-Fi 7 в новых смартфонах компании. Релиз iPhone 16 Pro намечен на грядущий сентябрь.

   Внедрение новейшего протокола связи позволит реализовать поддержку Wi-Fi 7 в новых моделях смартфона, что скажется положительно на скорости отправки и приема цифровой информации. Согласно техническим сведениям о беспроводном протоколе, нули и единицы цифровых пакетов с данными будут сразу транспортироваться на трёх частотах, начиная с 2,4 ГГц и 5 ГГц и заканчивая 6 ГГц. Помимо роста скорости, переход на новый протокол приведет к снижению задержек и повысит стабильность коннекта. О грядущем нововведении сообщает онлайн-портал MacRumors.

реклама



   По аппаратной части новые мобильные девайсы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max перейдут на чип A18 Pro, а оптический модуль будет поддерживать нативное разрешение в 48 Мп. В новых смартфонах американской компании так же будут увеличены экраны. Шестнадцатый Про получит 6,3-дюймовый дисплей, а Шестнадцатый Про Макс 6,9-дюймовый экран.


Источник изображения: Хабр


   Благодаря инновациям скорость протокола Wi-Fi 7 в 4,8 раза выше чем у Wi-Fi 6, а использование беспроводной сети превращается в абсолютно «бесшовное». Правда больше всего выиграют от нового протокола не обычные пользователи, которым современных скоростей в классических сценариях использования хватает за глаза, а так называемый корпоративный сектор, ввиду его некоторого отличия от поведения «стандартного» человека, потому что очень часто офисные работники перемещаются во время работы, тем самым дополнительно «нагружая» беспроводной чип, вынуждая последний заниматься постоянной коррекцией трёх различных частотных диапазонов.

#iphone 16 pro #wi-fi 7 #ieee 802.11be
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
ASUS выпустила ноутбук ProArt 16 2024 с процессором AMD Ryzen AI и графикой RTX 4060/4070
iPhone 16 получит сразу две активные кнопки и новый загадочный цвет
TP-Link представила маршрутизатор Archer BE3600 Wi-Fi 7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
16
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
3
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
1
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
1
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
7
Google обновила Android Auto до версии 12.5
1
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
Федеральную трассу М-8 «Холмогоры» расширят до четырёх полос
+
Samsung выпустила флэш-накопитель USB 3.2 Type-C емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 400 МБ/с
2
152-мм снаряд Мсты-С поразил очередной танк Abrams ВСУ
2
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
Snapdragon 4s Gen 2 не получит поддержки экранов 120 Гц и камер 108 Мп
+
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
На юге России запустят завод по производству батареек
5

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
15
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
12
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
24
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
43
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
14
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
15
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
19:03
Прибыли? Ну и сжечь их нахер!
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину — Bloomberg
Сергей Анатолич
19:01
Флаг флагом, отомстили бы.
В Иране после убийства лидера ХАМАС подняли над мечетью красный флаг мести
FelsheR-BANz
19:00
Тебя не смущает что мобилизация была в 22м году?) Какие отсрочки от мобилизации, и кому?)) Ты перед тем как опять хрюкнешь - подумай, если умеешь.
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
FelsheR-BANz
18:56
Пусть платят. У нас в Новосибирске 600 единовременка. В принципе не такие и большие з/п у контрактников если не на передке. На одном патриотизме конечно можно продержаться, но на северах и в столица...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
greeple
18:50
Бублик новое видео на ютубе нашёл. Значит надо статью на него написать, на чужом труде грех не заработать.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
Михаил Корольчук
18:50
Ага, может быть когда Путин сдохнет, не раньше;))
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Михаил Бреус
18:47
Да одинаковы 1066 и 588 как были так и остались, где-то быстрее та, где то эта, вопреки мнению, что амд с годами лучшает, походу начиная с паскаля это не актуально для красных. https://youtu.be/PDxX4i...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
KillerOK
18:47
100% А если к этому ещё добавить то, что этот ТруСсыкун через время свои комменты втихаря подтирает, а то и вовсе надцатый раз меняет аккаунт, то смысла вступать с ним в дискуссию вообще нет от слова...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
lighteon
18:40
Я обычно пукаю, естественный газообмен никто не отменял...
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
VRoman
18:27
Ну пару лет ждать не обязательно. Просто иногда интернет надо открывать и искать хорошие цены. Как раз вчера видел Minisforum Venus UM790 Pro с 7940HS, 32 ГБ памяти и 1 ТВ SSD всего за $450 с налогами...
Блогер Golden Pig Upgrade поставил AMD Radeon 890M и 880M выше мобильных GTX 1650 Ti и 1650
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем