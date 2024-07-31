Доведение программной оболочки до нужного уровня обернется бюджету США в круглую сумму и займет существенное время.

Самый лучший западный истребитель 5-го поколения, потому что единственный, американский F-35, останется небоеспособным как минимум до 2025 года из-за серьёзных проблем с ПО. Именно такой критический материал появился за авторством военного блогера и журналиста Дэвида Экса специально для The Telegraph.

Эксперт считает, что вычислительная мощность и программная оболочка истребителя отстают от обещанных возможностей, о которых заявляли разработчики до их физического воплощения в виде электронных чипов и программного кода. Вместо этого сенсоры самолёта показывали куда-меньший диапазон охватываемых расстояний, а боеприпасы передового уровня отказались не то что бы нормально работать, а перестали полностью функционировать, как только их подключили к бортовому оборудованию F-35.

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Интересный факт: только один шлем для пилота F-35 – "Genesis III", обойдется потенциальному покупателю в 400 тыс. долларов.





И чтобы это всё исправить, Пентагону и всем остальным зарубежным пользователям придётся дополнительно понести ощутимые финансовые траты и потерять время.

Самолёт сможет отправиться в свой серьёзный реальный бой только с релизом обновления под именем «Technology Refresh 3». Но новая программная оболочка до сих пор не готова. И что не совсем приятно, в случае старых самолётов, установка свежего софта будет осуществляться за дополнительную плату.

Поэтому со слов Экса, F-35 полностью готовые к боевым реальным миссиям будут лишь в следующем году, либо ощутимо позже.

А мы вспомним, что два месяца назад испытательный образец F-35B Lightning осуществил жесткую посадку в Нью-Мексико в США, когда пилот перегонял опытный образец с заводской стоянки в воздушную гавань американских военных «Эдвардс», расположенную в Калифорнии.