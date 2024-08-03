Киеву помощи ждать неоткуда – Пентагон практически исчерпал пакеты военной помощи для Украины, а европейские союзники не готовы "досуха" вычищать свои военные арсеналы.

Российские военные, выучив горькие уроки начального этапа СВО на Украине демонстрируют высокий уровень подготовки, добиваясь выполнения боевых задач и продвигаясь вперед в боестолкновениях. При этом, подготовленная иностранными инструкторами и вооруженная западными образцами вооружений украинская армия, имевшая в своем резерве миллионную армию, получившую боевой опыт во время конфликта на Донбассе в 2014-2022 годах, продолжает уверенно отступать на запад. Об успехах российской армии и изменении её облика сообщает польская газета Myśl Polska.

Как отметили в свежей публикации издания, многие россияне обладают личной храбростью, порой забрасывая с опасностью для своей жизни тяжелые противотанковые мины ТМ-62 прямо в украинские окопы или укрепленные сооружения, а прорыв на покровском операционном направлении был бы невозможен без высокой тактической слаженности между подразделениями. Причем последний фактор дорос до межвидового уровня, когда высокого качества взаимодействие достигло уже межвидового потолка. Речь идёт об особо точном функционировании наземных сил и авиации или штурмовиков и артиллерийской поддержки ВС России.

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Не стоит сбрасывать со счетов и превосходство российской стороны над украинской в людских ресурсах, авиации и вооружениях. Но российские генералы в этом случае не зазнаются, а действуют по всем канонам военного искусства, добиваясь значимых побед. О том, что успех сопутствует российскому Генштабу, можно воочию увидеть, изучая карты продвижения ВС РФ последних месяцев.

И всё что прямо сейчас видит польская редакция, так это предстоящие тяжелые недели для ВСУ.