Американские самолёты уже есть на Украине, но они вынуждены перемещаться от одного секретного убежища к другому.

Истребители F-16 уже доставлены на территорию Украины, но для руководства местного ВВС эта новость не сделала жизнь боевой авиации лучше. На это повлияли несколько важных факторов.

Русские, наверняка зная, что американские самолёты очутились в распоряжении Воздушных сил ВСУ, продолжают с настойчивостью и изощренной тактикой перепахивать «по много раз на дню» украинские аэродромы. Причем воздушные гавани военных ВСУ поражаются с пугающей периодичностью, но время атак невозможно предсказать. Поэтому всё, чем сейчас занимаются украинские генералы ВВС, так это постоянными переездами, связанными с перемещением американской техники. И это не прихоть или блажь, а настойчивое желание украинского командования сохранить во всех смыслах дефицитные зарубежные самолёты.

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Утверждается, что F-16 "идеален" сразу в трёх ипостасях: перехватчика, истребителя и даже бомбардировщика.





Известна и основная миссия, для чего генералам от Воздушных сил понадобились эти иностранные легкомоторные истребители – воспрепятствовать свободному полёту, как сейчас, российским бомбардировщикам Су-34НВО. Второй основной целью является блокировка МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30СМ\СМ2 в их истребительной активности.





Вооружение "Американского сокола". Источник изображения naked-science.ru







Так же в пользу F-16 играет свою важную роль очень тесная интеграция американских самолётов в сеть обмена данных с западными системами ПВО, в том числе Patriot, позволяя экипажу «Шестнадцатых» подсвечивать воздушные цели для атаки зенитными системами с земли.

И всё бы это могло бы сильно помочь ВС ВСУ, но есть одно серьёзное «Но». Это российские разведывательные БПЛА, в режиме 24\7 буквально висящие практически у каждого аэродрома ВСУ, без разницы какая удаленность у первых от линии ЛБС. И как только обнаруживается достаточно важная цель, сразу по указанной системе координат прилетает тяжеловесный «Искандер». О том, что так случится и с F-16, можно догадаться, отслеживая пугающую для украинского Генштаба результативность отечественного ударно-разведывательного контура.





Самой опасной ракетой класса "Воздух-воздух" у F-16 является AIM-120C-7/D, дальность пуска которой составляет до 180 км.





И, наконец, для ВСУ есть ещё одна финальная проблема с F-16: до конца 2024-го Воздушное командование украинской армии может задействовать около 10 самолётов – поэтому что для зарубежной техники выпущено слишком мало украинских пилотов. Всего таких украинских офицеров с навыками полёта на американских истребителях около 20-ти.

Как все вышеперечисленные проблемы будут решаться украинским руководством, не знает даже Пентагон.