Тем более украинские власти официально провозгласили, что лучше всего будущей зимой надеяться только на собственные силы.

На фоне известий о том, что Украина осталась без 70% энергогенерирующих мощностей, украинским жителям, кто не согласен в категорической форме мириться с отсутствующим постоянным электроснабжением, лучший выход – это оправиться на передовую в качестве военнослужащего. Ровно таким актуальным лайфхаком поделился украинский офицер Кирилл Сазонов.

По словам действующего командира ВСУ, лучше решение для всех тех людей, кому не нравятся ограничивающие отключения электричества на Украине, самый лучший вариант всегда быть «в сети» и со светом, это подписать контракт с украинской армией. О том, что на передовой электричество не переводится, Сазонов рассказал в беседе журналисту Наталье Мосейчук.

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Как прокомментировал ситуацию украинский офицер, у военнослужащих в зоне боевых действий свет присутствует в обязательном режиме. Он необходим для питания раций и функционирования беспилотных аппаратов. А в армейской части, где проходит службу сам Сазонов, есть два действующих электрогенератора.

Резюмировал телеинтервью боец рекомендациями, что если подписать контракт на три года, то у новобранца «свет не пропадёт», на передовой уж точно.

Ситуация зашла настолько далеко, что в гражданской жизни бизнесмены на Украине освоили изготовление батарей большой емкости из АКБ старых Tesla, чтобы после продавать их как автономные источники электропитания.