Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Офицер ВСУ Сазонов предложил украинцам вступать в армию для круглосуточного доступа к "свету"
Тем более украинские власти официально провозгласили, что лучше всего будущей зимой надеяться только на собственные силы.

   На фоне известий о том, что Украина осталась без 70% энергогенерирующих мощностей, украинским жителям, кто не согласен в категорической форме мириться с отсутствующим постоянным электроснабжением, лучший выход – это оправиться на передовую в качестве военнослужащего. Ровно таким актуальным лайфхаком поделился украинский офицер Кирилл Сазонов.

   По словам действующего командира ВСУ, лучше решение для всех тех людей, кому не нравятся ограничивающие отключения электричества на Украине, самый лучший вариант всегда быть «в сети» и со светом, это подписать контракт с украинской армией. О том, что на передовой электричество не переводится, Сазонов рассказал в беседе журналисту Наталье Мосейчук.

реклама


   Как прокомментировал ситуацию украинский офицер, у военнослужащих в зоне боевых действий свет присутствует в обязательном режиме. Он необходим для питания раций и функционирования беспилотных аппаратов. А в армейской части, где проходит службу сам Сазонов, есть два действующих электрогенератора.

   Резюмировал телеинтервью боец рекомендациями, что если подписать контракт на три года, то у новобранца «свет не пропадёт», на передовой уж точно.  

   Ситуация зашла настолько далеко, что в гражданской жизни бизнесмены на Украине освоили изготовление батарей большой емкости из АКБ старых Tesla, чтобы после продавать их как автономные источники электропитания.

#всу #энергетический кризис #энергетический коллапс #энергетический кризис на украине
+
Написать комментарий (0)
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
Военные РФ получили новые патроны «Перехват», для борьбы с дронами ВСУ
Окрестности села Глубокое окончательно зачищены бойцами РФ группировки «Север»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
7
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
12
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
2
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
2
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
+
Российский истребитель вновь прогнал британские самолёты-разведчики от Крыма
2
Свежие изображения One UI 7 показывают значительные изменения дизайна пользовательского интерфейса
+
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
13
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Google называет свой предстоящий Tensor G4 для серии Pixel 9 «переломным моментом»
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
41
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
56
Windows XP в 2024 году - Часть 3
6
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
49
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
2
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
5

Сейчас обсуждают

vl
11:34
Это то понятно, но самое смешное будет когда выйдут видеокарты 5000-й серии и все с новым разъемом доп. питания по стандарту 3.1. Одно дело, когда такого стандарта требовали топовые видеокарты, совсем...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Александр Сергеев
11:32
Ну, типа, "будет пытаться блокировать" - в Андроиде такая опция уже давно есть. Кто захочет, видимо, и на гнусмасах сможет зайти в настройки и отключить блокер, не? А кому не надо и так сойдёт
Epic Games удаляет Fortnite из магазина Samsung Galaxy Store
blbl
11:28
ну ты и шиз... первый ссд - 10+ лет наработки, и без проблем второй ссд - 5+ лет работает и тоже никаких проблем ps: ну и в чс идиота
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
nonses84
11:19
Да вы в сосну вмандулились, столько денег... Проще ноут уже взять , там и экран будет и железо лучше!
Lenovo выпустила мини-ПК Yoga Portal с настольным процессором Intel Core i7-14700
Можем повторить
11:19
Заныл, после того как украинцы ему российский газ перекрыли
Орбан объяснил, почему Украина не имеет шансов на членство в НАТО и ЕС
Александр Земсков
11:18
Технологии Николы Тесла наконец снова открыли
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
Тимур Божок
11:18
Тебя ещё не уволили??? Ппц ну и оверклокерс помойка
Чемодан без денег - почему Xbox уже не торт
Можем повторить
11:14
Те, которые ввели с 2014 г да, по факту их и не было.
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
avc119
11:14
НЕТ!!!
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Можем повторить
11:14
Трамп наш1!! Интересное мнение по поводу решения Трампом ( в случае избрания) украинского вопроса высказал американский политик и руководитель окружного отделения республиканской партии по 45-му о...
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем