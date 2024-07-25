Бизнес пошёл настолько шибкий, что поломанные или старые машины закупаются даже в США и привозятся экспресс-доставкой на Украину. Ведь АКБ на 100 кВт*ч хватает для энергоснабжения целого дома в течение семи дней.

На волне слухов о том, что Словакия и Венгрия – рассерженные произволом украинских топ-чиновников, решивших перекрыть поставки уже оплаченной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» официальным Братиславе и Будапешту, со своей стороны могут остановить снабжение Украины дизельным топливом и трансфером своего электричества, а так же следуя словам председателя ДТЭК, что украинцам предстоящей зимой нужно надеяться лишь на свои силы, на Украине начался самый настоящий бум покупки старых или разбитых Tesla – электромобилей, производимых американской компанией Илона Маска.

Так в интервью иностранным журналистам из Financial Times, украинский бизнесмен Александр Бенца поделился своим свежим планом действий, решивший переквалифицироваться.

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Раньше предприимчивый мужчина выкупал в США старые Tesla, после чинил их и продавал с торговой наценкой на Украине. Но растущий энергокризис заставил его пересмотреть бизнес-подход.

Теперь вместо продажи целых авто, он их разбирает на родине на запчасти, а столь необходимые ему АКБ бережно «реконфигурирует».





Флагманский аккумулятор передовой Tesla Model S вырабатывает до 100 кВтч, что должно хватить для обеспечения загородного дома "светом" сроком на одну неделю. Источник изображения: Дзен-канал Ольги Песковой





Речь идёт о нарастающих проблемах с электричеством, когда старые аккумуляторы из «Теслы» попросту разбираются на отдельные блоки, служащие в последствии портативными элементами питания.

По Бенцу одна машина на аукционе в Северной Америке вместе с доставкой будет стоить 10000 американских долларов. Но её покупка окупается с лихвой: так как удаётся продать отдельно запчасти и отдельно аккумуляторный блок, который методом пересборки позволяет создать 12 более малых АКБ. Такие питающие электричеством блоки Бенц назвал Ukrainian Autonomous Systems.

Один такой мобильный АКБ вырабатывает 5 кВт*ч, позволяющих питать среднюю квартиру на протяжении 10 часов, включая поддержание освещения и бытовых электроприборов. Правда речи не идёт об обогреве жилища – такой мощности по утверждению мужчины, недостаточно для этого процесса.

В финале разговора бизнесмен рассказал, что бизнес принес ему заоблачный уровень масштабирования, но это далеко не предел – самый профицит будет достигнут к грядущему зимнему периоду.