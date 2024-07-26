С момента падения Авдеевки ВСУ всё никак не удаётся стабилизировать свою оборону на этом направлении.

Пока украинское командование не вдаваясь в подробности, уклончиво информирует население Украины о трудном положении на передовой, сознательно размывая истинное положение дел для обеспокоенного населения, переставшего верить в «победные сводки» украинского Генштаба, западный военный аналитик Юлиан Репке старается сообщить куда более объективные данные, по которым российская армия демонстрирует серию непрерывных успехов.

Именно по сообщению немецкого блогера западный читатель узнал, что в районе Очеретино пал «последний оплот ВСУ» – речь идёт о взятии н.п. Новоселовки Первой, контроль над которой подтверждается и по визуальным привязкам, опубликованных в ряде отечественных ТГ-каналов.

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По словам Репке, российской стороне понадобилось лишь 14 дней, чтобы окончательно выбить боевые подразделения украинских вооруженных сил, старавшихся удержать стратегически важное село. Но результат для командования ВСУ показать не удалось – населенный пункт всё равно пал под непрерывным и уверенным натиском российской армейской группировки, а местным украинским отрядам придется отступить за естественный рубеж обороны – местную реку Волчья.





Российский флаг на крыше одного из сооружений в Новосёловке Первой





Так же Репке подтвердил успех ВС России кадрами объективного контроля, демонстрирующими физическое присутствие российской стороны в селе, когда над одним из зданий было установлено бригадное знамя 114-й МБр вооруженных сил РФ. Соответствующее видео первым появилось в ТГ-канале «Военный обозреватель».