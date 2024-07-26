Из-за высокой результативности воздушной разведки ВС РФ понятно отчаянное желание украинских солдат хоть каким-то образом сбить российский БПЛА

О том что в 2024 году беспилотные разведывательные аппараты российского производства получили практически полную свободу действий из-за ослабленного украинского ПВО и невозможности заглушить нормальную работу недействующей на защищенные системы отечественных дронов украинской РЭБ, может свидетельствовать описание ниже воздушного сражения между fpv-коптером ВСУ и Supercam.

Так в ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появились видеокадры, на которых fpv-дрон принадлежности специальных сил операций украинской армии, вооруженный длинной деревянной палкой, пытается играть «в догонялки» с российским коллегой и перехватить его атакой по толкающему винту, размещенному сзади летательного аппарата.

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Связка Supercam и оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" заставляет кусать локти украинских генералов, наблюдающих в каждодневном режиме за потерей важных военных объектов и скоплений техники





Правда информация о том, что на российский разведчик Supercam сзади напал украинский ДПЛА, оператор отечественной машины понял заранее и поэтому проводил воздушные маневры, всякий раз уклоняясь, как только украинский дрон, вооруженный импровизированным оружием природного происхождения приближался на актуальную дистанцию, с которой можно было бы провести результативную атаку.









Сама атака украинской стороны длилась несколько заходов, одно из таких действий даже закончилось кувырком дрона ВСУ из-за дисбаланса аппарата, потому что во время размахивания палкой у украинской машины потерялась устойчивость в воздушных массах.

По итогу видео внезапно обрывается, так что в конце совершенно неясно, чем закончилось сражение.