Вместо ядерных ракет с не меньшей эффективностью Ким Чен Ын использует "бомбардировку" мусорными отходами.

Северная Корея продолжает регулярные «поставки» бытового мусора у в юбилейный 10 раз отправила в направлении государственной границы с Южной Кореей очередную порцию воздушных шаров с отходами. Но на этот раз воздушные объекты смогли пролететь до южнокорейской столицы и приземлиться в самом неожиданном месте – президентской резиденции. Так по словам журналистов из агентства News1 контейнеры с мусором северокорейского происхождения были обнаружены в периметре района Ёнсан, где находится официальная резиденция южнокорейского президента. Такие сведения были получены от службы безопасности президента Южной Кореи. Известно, что как только «нарушители» охранного периметра были обнаружены, содержимое контейнеров с мусором было отправлено на тщательную проверку.

По результатам исследований было установлено, что все шары оказались без источника химической или биологической опасности.

реклама









В охране южнокорейского лидера продолжают наблюдение и заявили о сотрудничестве с южнокорейской армией, так как многочисленные воздушные шары всё ещё продолжают свой полёт из КНДР.

Вспомним, что с конца мая этого года Северная Корея воздушным путем направила в сторону Южной Кореи как минимум 2 тыс. воздушных аэростатов, чьи корзины оказались наполнены пищевыми и бытовыми отходами. В Сеуле считают, что это «асимметричный ответ» Пхеньяна на акции южнокорейских активистов, решивших атаковать территорию Северной Кореи листовками с критикой высшего руководства Пхеньяна.