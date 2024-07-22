Вместо сохранения хоть одного неповрежденного образца Abrams для будущих музейных экспозиций, в украинском командовании пошли ва-банк, теряя очередной иностранный танк.

Понимая без лишних слов важность населённого пункта Прогресс, за малыми размерами которого скрываются большие перспективы российского наступления, украинский генералитет, не жалея наличествующих средств, в том числе живой силы и иностранной бронетехники, для сдерживания действий штурмовиков ВС РФ, отправил в район поселения зарубежный «козырь» – речь идёт об американском M1 Abrams. Но по итогу противостояния тяжело бронированная машина осталась на стороне проигравших ВСУ, не сумев ничего противопоставить «серийной атаке» отечественных дронов-камикадзе. А сам населённый пункт позавчера в ходе трехмесячных боёв был отбит и перешел под контроль российских сил.





реклама





Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Диванный Генштаб», где на кадрах объективного контроля операторы дронов 2-й Гвардейской общевойсковой краснознаменной армии, отследив гусеничный бронеобъект при помощи разведывательных БПЛА, не поскупились на его уничтожение, отправляя одного за другим ударные fpv-коптеры.





Этот "украино-американский" Абрамс уже больше никуда не поедет итоги поражения зарубежного танка в н.п. Прогресс.





После первого удара в тыльную часть башни американский танк был серьёзно обездвижен, а после второго удара из поверженной техники пошел дым. Ещё одним зарубежным ОБТ на службе в ВСУ стало меньше. Теперь в желании удержать такие важные позиции, украинские командиры теряют шансы на организацию своего контрнаступления, так как наступать на обычных броневиках без поддержки танков – перспектива так себе. Хотя о потенциальных попытках получить куда более «мощные переговорные позиции» в канун гипотетических мирных переговоров посредством ещё одного украинского наступления, сообщает как можно большее количество различных источников. Предполагаемый очередной контрнаступ ВСУ «запланирован» на конец лета, либо начало осени 2024 года.