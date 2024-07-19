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Madarator
Российские штурмовые группы закрепились в важном поселке Прогресс на западе от Очеретино
ВСУ неожиданно оставили без боя первые позиции, на которые вышли российские войска и отошли во вторую половину посёлка.

   Российские штурмовые отряды внезапно смогли с ходу закрепиться в важном во всех отношениях населённом пункте Прогресс, расположенном западнее злосчастного для ВСУ посёлка Очеретино.

   А внешний наблюдатель лишний раз может засвидетельствовать, что после февральской битвы за Авдеевку украинская армия продолжает откатываться всё дальше, а все усилия стабилизировать ЛБС идут прахом.

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   Согласно свежей информации с мест ведения боёв, передовые группы ВС РФ с восточной стороны ворвались в посёлок Прогресс, причем, как и в большинстве н.п., от ВСУ ожидалась жаркая встреча, по той простой причине, что удачное расположение поселения имеет первостепенное значение для украинского Генштаба, поэтому для такого маленького жилого массива было выделено до двух рот обороняющихся солдат и офицеров ВСУ.     

   Но по результату однодневного боя в мировую Сеть попали кадры объективного контроля, записанные российским дроном-разведчиком, как на западной окраине посёлка заметны военнослужащие 1-й Славянской бригады.

   И согласно сведениям «Военной хроники», это один из самых значительных отрезков украинского отступления за последнее время.

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   При этом для украинского командования время грызть локти: теперь украинский гарнизон находится в крайне невыгодном положении, запертый южнее Авдеевки, размещенный рядом с Новоселовкой Первой и Межевым. И что хуже всего, теперь мяч на стороне российского Генштаба, получившего право выбора следующей атаки. Один из таких вариантов – пройти на север и обрезать Торецк и Константиновку от логистики. Второй вариант – свернуть на юг и «давить» на Селидово. 

    Разумеется обе опции выбора ударов для ВСУ нехороши: потому что для их сдерживания необходим большой запас резервов, чего прямо сейчас нет.

#прогресс #авдеевское направление
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