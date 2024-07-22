Новый дрон имеет ту же скорость что и легендарная "Герань", но летает на сверхмалых высотах, до крайности затрудняя свой перехват.

Украинские военные специалисты обескуражены: во время ночной атаки 20 июля на объекты столичной военной и иной критической инфраструктуры, цели на земной поверхности атаковал беспилотник, происхождение которого и даже наименование, к настоящему часу установить не удалось.

Передовой российский ударный дрон, осуществил свой полёт в предместьях Киева вчера. И как пишет издание Defense Express, в отличие от классической «Герани», новый российский беспилотник с функционалом камикадзе, летел на сверхмалых высотах. Сбить такое воздушное тело при помощи даже ракеты «Patriot» не удастся – слишком малый высотный эшелон просто не даст засечь БПЛА, передвигавшегося на высоте до 30 метров, а порой даже ниже.

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Отечественная ZALA 421-20





Как пишет украинский портал «Страна.ua», передовой дрон-камикадзе вероятно имеет размах крыльевых направляющих в 4 метра или даже больше, а благодаря квадратному фюзеляжу, используемому в передовых западных и российских ракетах, его ЭПР-заметность значительно ниже классических дронов с круглым сечением корпуса. В качестве движителя используется винт, размещенный сзади конструкции и поэтому называемый толкающим.

В публикации Defense Express указывается, что дрон буквально «до боли» похож на уже известный разведывательный БЛА ZALA 421-20, но это явно не он – так как новый российский дрон совершал полёт в высотном диапазоне от 20 до 30 метров.









При этом, подключив к расследованию OSINT-специалистов, удалось установить, что перечисленная модель выше не идентифицируется в каталогах ZALA, созданных после 2010 года.

Украинские инженеры надеются, что им всё-таки после более глубокого изучения фрагментов удастся докопаться до правды и узнать модель ударного дрона русских.