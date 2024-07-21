В отличие от "Гераней", новый БПЛА в городской застройке заметно сложней перехватить.

На Украине местные масс-медиа во время последней атаки на столичный регион обнаружили и опубликовали фото фрагментов неизвестного российского ударного дрона. Новые беспилотники в команде с дронами-камикадзе «Герань» без проблем долетели до прикрываемого практически всеми видами ПВО Киева и провели атаку по военным объектам ночью 20 июля.

Рассматривая внимательно фотографию, можно понять, что на изображении обозначен беспилотник самолётного типа, где фюзеляж имеет функционал прямоугольного сечения, похожий на сверхсовременные российские ракеты х-59 или британские Storm Shadow. Такая форма идеально подходит против быстрого обнаружения украинскими РЛС, либо гарантирует в наиболее выигрышных случаях практически беспрепятственный пролёт к объектам-целям.

реклама





Квадратное сечение беспилотника РФ – лучший друг малой радиолокационной заметности.





Неопознанный пока что дрон имеет скорость турбовинтовой версии «Герани», равной примерно 150 км/ч, но в отличие от первой, совершает свой полёт в городской застройке в районе 20-30 метров от земной поверхности, что кратно затрудняет захват и удержание украинскими РЛС-сканерами, в том числе и самыми современными иностранного производства.

При этом, не стоит сбрасывать со счетов и слабую текущую оснащенность сегодняшней украинской армии зенитными средствами вооружения из-за их выбивания российской стороной в недавнем прошлом.

А тем временем в ВСУ в зоне боевых действий был захвачен и впоследствии глубоко изучен украинский дальнобойный дрон с реактивными ускорителем, активируемым в момент попадания в поле с высокой активностью российских РЭБ и ПВО комплексов, преодолевая опасную зону на высокой скорости, заметно снижая вероятность своего перехвата.