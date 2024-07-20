Это второй электрокар от китайской компании, способный удивлять.

Ни только лишь смартфонами и иными девайсами с гаджетами руководство китайского бренда Xiaomi хочет остаться в истории. Речь идёт о создании самого быстрого электрокара с четырьмя дверьми. Машина, несмотря на свой концепт седана, способна набрать скорость в 100 км/ч за 1,97 секунды.

Согласно новым кадрам с презентации, на которой гости мероприятия увидели помимо спорткара ещё много продукции от известной фирмы, глаз зрителей привлекло авто желтого окраса. Согласно текстовому и звуковому описанию это был SU7 Ultra.

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О машине вышел рассказать главный директор Xiaomi – Лэй Цзюнь.





Источник изображения: Xiaomi







Как рассказал гендир, для снижения массы готового изделия был сделан выбор в пользу углепластика, из которого изготовили корпус машины. При этом масса электрокара в 1900 кг смотрится куда более выгодного, чем хотя бы у BMW M5. А так как образец заявлен как спорткар, не обошлось и без спойлера, необходимого для достижения повышенных аэродинамических характеристик.

Силовая установка автомобиля представлена HyperEngine V8s на 1548 л.с. с АКБ 1330 кВт. Благодаря такому соседству удалось достичь впечатляющей скорости вращения в 27.2 тыс. оборотов. При этом максимальный крутящий момент эквивалентен 635 Н*м. По словам Цзюня – это мировой рекорд для электрокаров. Причем не обошлось без сравнения с известным Bugatti Chiron, у которого двигатель слабее на целых 48 л.с.









Из презентации стало известно, что максимальная скорость перспективного автомобиля равняется 350 км/ч и даже больше, но точные цифры пока спрятаны под покровом тайны. Хотя точно известно, что до разгона в 300 км/ч с места машине достаточно 15 секунд.

Правда положительные новости для богатых ценителей продукции Xiaomi на этом закончились: когда будет продаваться SU7 Ultra Prototype и сколько будет стоить, в компании предпочли не отвечать. Правда можно дождаться октября и узнать об практических характеристиках машины, когда она должна появиться на известной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе.