Украинской армии со времен падения Авдеевки так и не удаётся стабилизировать ситуацию.

Украинская позиционная оборона на нескольких участках ЛБС донецкого операционного направления треснула, считает военный аналитик германского издания Bild Юлиан Репке. Цитирует немецкого блогера украинский портал «Страна.ua».

По мнению штатного обозревателя газеты, ВС России всего за 7 дней смогли пройти по линиям украинских защитных редутов на 3 километра, сумели сходу закрепиться в населённом пункте Прогресс, расположенном восточнее города Покровск. Это лишнее доказательство «распада украинской обороны» на этом направлении полагает Репке.

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Со слов немецкого Журналиста, Прогресс – это не какой-то там посёлок «на два колодца и три дома», а большой укрепленный район украинской обороны, защищавший до недавнего времени северный фас укреплений ВСУ, расположенных западнее Авдеевки. Во-вторых, Прогресс был тем местом, через которое пролегает важный логистический коридор в направлении Покровска и Селидово.









А мы вспомним, что вчерашний день стал достаточно неприятным для руководства ВСУ, которое несмотря на приказ от Владимира Зеленского удерживать позиции любой ценой, потеряли село Ивано-Дарьевку из-за неожиданного для украинцев марш-броска российских штурмовиков, выбивших за несколько часов боёв украинскую сторону из населённого пункта в районе Северска. Теперь в селе реет российский стяг.

А тем временем в украинском Генштабе прокомментировали, что покровская ЛБС уже давно не статична, а превратилась в целую концентрацию проблемных участков украинской обороны.