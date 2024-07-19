В центре села отечественные бойцы уже устанавливают флаг РФ.

Российские военные совершили стремительный маневр и решительным рывком, крайне неожиданным для подразделений ВСУ, обороняющих населенный пункт, очутились в селе Ивано-Дарьевка, расположенном в районе Северска в Донецкой области. И как пишет ТГ-канал «Военное дело», в центре н.п. уже развивается российский флаг.

И согласно аналитической информации ТГ-портала «Диванный генштаб», продвижение за 24 часа составило примерно 3 километра. Соответствующие фотографии новой зоны контроля прилагаются.

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А тем временем в украинском Генштабе продолжают надеяться, что удручающая ситуация для ВСУ поменяется с началом осени, когда в «последний бой» будут брошены новые бригады украинской армии, желающие доказать киевскому военно-политическому руководству свою способность добиться успеха на полях сражений перед предполагаемым мирным договором между Украиной и Россией.





Новая зона контроля ВС РФ на северском операционном направлении. Выделена красным контуром. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный генштаб"





Между тем ряд зарубежных военных экспертов предполагает, что именно «новые бригады» стали причиной крайне ошибочного летнего наступления украинской армии, когда солдаты и офицеры без опыта войсковых операций, брошенные в бой на западной военной технике и подготовленные инструкторами НАТО в странах ЕС, так и не добились даже промежуточных целей в ходе контрнаступа 2023 года. Отсутствие опыта и авиационной поддержки сказались не лучшим образом на достигнутые успехи, под которыми вряд ли можно подразумевать то самое село Работино, установление контроля над которым до крайней степени обескровило ВСУ.