Этот успех стал возможным благодаря тесному сотрудничеству коммерческого предприятия и Архангельского ЦБК.

В ответ на всевозможные санкции от бывших европейских партнёров в России задумались и приступили к скорому делу замены западных товаров и технологий своими собственными разработками и продуктами. Речь идёт о первой смываемой втулке для туалетной бумаги от российского производителя. Новость о том, что предприятие «Архбум тиссью групп» придумало свою собственную туалетную бумагу, состоящую, в том числе из растворимой в воде втулке, рассказали в ТАСС. Бумага будет производиться под брендом Soffione.

Как подчеркнуто в публикации, в совместной работе по технологии производства участвовали изобретатели коммерческой фирмы и центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного федерального университета.

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В пресс-релизе указано, что растворение той самой втулки в канализационной жидкости происходит за период в 7 секунд и достаточно лишь одного смывания водой из бачка. Следовательно, никаких засоров канализационных труб не произойдет.

Производитель так же отчитался, что для изготовления полностью растворимой втулки используется сырье, состоящее из микса хвойной и лиственной древесины, поступающей от Архангельского ЦБК.

Новую туалетную бумагу с полностью смываемой втулкой уже можно приобрести в розничной сети различных российских магазинов.

В самое ближайшее время из-за увеличения покупательского спроса на продукцию дочерней компании Архангельского ЦБК планируется ввести в строй вторую бумагоделательную машину и две смежные линии конвертинга.

Так же туалетная бумага Soffione вышла и на рынки СНГ.