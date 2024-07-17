Очень дорого обходится Пентагону и Брюсселю украинская "небрежность".

Успешные действия российских военнослужащих позволили в той или иной мере поразить или на долгий срок вывести из строя как минимум 55 колёсных шасси реактивных систем залпового огня M142, больше известных как HIMARS. О высоких достижениях российских военных по части выбивания дефицитной и очень ценной для украинского Генштаба американской технике, рассказал ресурс «Военная хроника».

Журналисты отечественного портала в своем списке уничтоженных и серьёзно поврежденных зарубежных ПУ опирались на данные от МО РФ, озвученные официально, и на информацию из иных источников, где есть географические координаты пораженной цели и верифицированный источник. Что интересно, украинская сторона всеми способами пытаются отрицать или хотя бы косвенно раскрывать информацию о потерях установок M142.

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Максимальная дальность запуска из HIMARS ракеты оперативно-тактического класса ATACMS составляет порядка 300 км





Публикация «Военной хроники» напоминает, что первые колёсные системы ракетного вооружения были переданы в украинскую армию в первых числах лета 2022 года, когда силами Пентагона и союзных Киеву государств НАТО общими усилиями собрали для нужд ВСУ примерно 55 боевых машин. В это число входили как колёсные шасси, так и гусеничные варианты. И уже спустя месяц к середине летнего периода 2022 года первые новости о том, что некоторые из отправленных ПУ были сражены метким огнем российских сил в ДНР, появились в мировой Сети.

Дальше дело уничтожения иностранных поставок пусковых РСЗО двигалось ещё быстрей, когда на некоторых временных промежутках за раз могли уничтожаться сразу несколько боевых машин, из-за чего «осмелевшему» украинскому командованию пришлось рассредотачивать боевые единицы по всей линии передовой. После дефицит ракет для установок заставил украинский Генштаб вообще на время убрать с передовой HIMARS.

А в конце прошлого года M142 были замечены ещё ближе к передовым российским позициям, в надежде дотянуться до расположения отечественных ВС в глубине обороны. Из-за чего потери американской техники ощутимо возросли.