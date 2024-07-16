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Madarator
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
Шасси БАЗ-6910-027 "Вощина" буквально защитила экипаж от многочисленных осколков боеприпаса M30A1 GMLRS.

   Кажется на передовой для американской установки залпового огня HIMARS, способной, помимо обычных снарядов, стрелять дальнобойными управляемыми ракетами, появился ещё один равный оппонент из стана ВС РФ, сумевший устоять против прилёта высокоточного зарубежного боеприпаса. Так стало известно из информационной сводки от ГК Ростех, что отечественная самоходка «Мальва» смогла остаться боеспособной и сохранить жизнь экипажу во время атаки на свои позиции боевой пусковой установки M142, больше известной как РЗСО ХАйМАРС.

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   Именно запущенная украинским расчётом американской боевой техники ракета M30A1 GMLRS, взорвалась рядом с бронированным шасси БАЗ-6910-027 «Вощина», когда крупные и мелкие осколки посыпались градом, накрыв корпус, кабину и колёса. Максимально, чего сумели добиться поражающие элементы сдетонировавшей поблизости ракеты, так это спустить колёса, а наиболее крупные осколки – застрять во внешнем металлическом обводе «Мальвы». Кабина и её бронированное стекло с честью выдержали испытания, «рикошетом» отразив ударные части GMLRS.  

Кабина атакованной "Мальвы". Источник изображения: Ростех

   А мы вспомним назначение «Мальвы», идеальной для атаки на командные пункты и центры управления, артиллерийские и ракетные позиции, обстрелов расположения ПВО, бронированных единиц и скопления личного состава оппонента. Орудийная установка создана на основе шасси с колёсной формулой 8х8. 

Попадание по корпусу

   Всего российский расчёт «Мальвы» перевозит с собой 30 снарядов. Одной из фишек боевой машины можно назвать опцию огневого налёта, когда выпущенные 152-мм снаряды под разными углами и с разным темпом скорости, прилетают в квадрат расположения цели одновременно. 

#himars #мальва #himars vs мальва #himars против мальвы #m30a1 gmlrs #мальва выжила после прилёта ракеты himars
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