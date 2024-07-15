Российские дроны настолько "обнаглели", что без видимых препятствий со стороны ВСУ действуют в глубине украинского тыла, в существенной мере помогая уничтожать западное вооружение.

Российские беспилотники с четким взаимодействием с ударными системами ВС РФ стали самым настоящим бичом для украинского командования, ввиду оперативной передачи информации первых и предельной точности вторых, когда ошибка в маскировке или слишком долгое нахождение на одном месте военных целей превращает объекты ВСУ в самую лакомую мишень. Ещё хуже, когда дело касается стационарных объектов, что случилось в Одессе. Именно в этом приморском городе отечественные ракетчики поразили крупную цель, когда баллистическая ракета, выпущенная из оперативно-тактического комплекса семейства «Искандер», достигла неназванного арсенала, поражение которого привело сначала к сильнейшему пожару, а затем и вторичной детонации. Из-за чего местным пожарным пришлось ждать несколько часов, прежде чем приступить к борьбе с огнем.





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Предположительно, висевшие в небе разведывательные дроны ВС РФ смогли заснять кадры загрузки в одно из зданий крупных оружейных поставок из западных стран, после чего последовал удар по боеприпасам и вооружению.









О чем может говорить факты «бесконтрольных» массовых полётов российских дронов обывателю и неспециалисту? А о том, что украинская ПВО ослаблена после недавних кинжальных ударов российской стороны и пока что неспособна вести не только перехват малоразмерных, парящих на высотах в несколько километров практически бесшумных БПЛА, но и даже наблюдать их. Тем более новые модели отечественных дронов, оснащенные условно тихими электрическими силовыми установками, очень слабо различимы даже на экранах тепловизоров из-за слабого высококонтрастного температурного следа.