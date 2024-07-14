На металлолом отправились тяжелые БМП производства Германии и большое количество армейских грузовиков со снарядами.

Кадры объективного контроля, записанные российским разведывательным БПЛА запечатлели, как несколько модификаций баллистических версий «Искандеров» поразили железнодорожный эшелон украинской армии, настигнув поезд с боеприпасами и дефицитной в сегодняшних реалиях бронетехникой. Согласно сводкам МО РФ, уничтожение крупного железнодорожного состава ВСУ состоялось в районе станции Буды харьковского региона.





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Как пишет блог «Русское оружие» за авторством Евгения Даманцева, квазибаллистический боеприпас «Искандера-М» выбил своеобразный страйк, поразив редкие для украинской армии немецкие БМП «Marder», так же подвергнув процедуре «аннигиляции» армейские грузовики «Урал» вместе с живой силой.

При этом выбранный в качестве основной боевой части заряд с комбинированным фугасно-осколочным действием, разрушил не только военную технику, но и существенно повредил ж\д полотно вместе со станцией.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





И как указывают местные источники, после неожиданного прилёта российской ракеты на месте удара на протяжении нескольких часов продолжалась довольно активная детонация боеприпасов. А мощь таких звуков была слышна далеко за пределами станции, слышимая даже в городе-миллионнике Харьков, на расстоянии в 17 км от н.п.









В последнее время отечественные «Искандеры» стали настоящим бичом для украинской армии, чередуя удары по колоннам с бронетехникой и боеприпасами ракетные атаки по реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитно-ракетным установкам «Patriot». Каждое такое попадание слишком дорого обходится украинскому Генштабу и западным союзникам Киева.