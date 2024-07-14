Российские разведывательные дроны настолько "обнаглели", что залетают уже не только в ближний тыл ВСУ, но и ведут съемку в прямом эфире военных объектов Киева.

Украинские военнослужащие при всем своем желании не могут справиться с довольно эффективной разведывательной деятельностью российских беспилотников «Орлан», проводящих многие часы в непосредственной близости от наиболее важных военных объектов ВСУ, наблюдая в режиме реального времени за объектами критической инфраструктуры, размещенной в городах с самым сильным ПВО и большими группами мобильных зенитных групп. И хотя ВСУ в максимальном режиме пытаются пользоваться средствами РЭБ, последние показывают крайне низкую эффективность, в надежде заглушить полностью или частично управляющий и информационный каналы отечественного дрона.

Вследствие этого «Орланы» в режиме 24\7 летают над украинскими позициями как в глубоком и ближнем тылу, так и непосредственно над полями сражений, корректируя точные стрельбы РСЗО, крупноствольной артиллерии и оперативно-тактических звеньев ВКС РФ.

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Запуск дрона посредством полевой катапульты недалеко от действующей ЛБС. Источник изображения: МО РФ





При этом попытки из-за отказа подавить бортовую электронику «Орланов» силами РЭБ, украинские солдаты пытаются сбить российский дрон стрелковым вооружением, используя крупнокалиберные пулеметы, но летающий на высотах в несколько километров российский дрон практически неуязвим для пуль калибра 12,7-мм, а расходовать драгоценные зенитные ракеты на экземпляр ценой в несколько сот тысяч долларов, когда сам противоракетный боеприпас стоит на несколько порядков дороже, никто не будет.

И что больше всего пугает украинский Генштаб, так это темпы наращивания производства российских разведывательных дронов. Согласно общеизвестной и публичной информации, за этот и прошлый годы отгрузка готовой продукции «Орланов» в модификациях «10» и «30» выросла в несколько раз при сравнении с годами до СВО.

О том, что дрон с бензиновым мотором до сих пор эффективен, лишним подтверждением служат кадры последних нескольких недель, когда от кинжального огня «Искандеров» отправились в утиль несколько ЗРК Patriot и систем залпового огня HIMARS.