После ударов в американских изделиях появились новые и далеко не родные отверстия.

Пытаясь использовать ночное время суток как надёжное укрытие от бдительного взгляда разведывательных аппаратов ВС РФ, украинское командование не посчитало нужным поверить в то, что у российских разведчиков беспилотники ZALA и «Орланы» оснащены не просто длиннофокусными объективами с прекрасной оптикой, но и имеют надстройку с тепловизионным модулем, прекрасно подходящим для обнаружения высокотемпературных объектов в любое время дня. Именно ничем необоснованная самоуверенность украинских расчётов M142 HIMARS, первоначально не поверивших, что российские операторы разведдронов видят прекрасно и ночью, привела к тому, что на две ПУ Хаймарс была наведена ракета с квазибаллистической траекторией оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Соответствующее видео в Сеть загрузила редакция ТГ-канала «Изнанка».



Источник изображения: Течинсайдер

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И по предварительной информации, именно эти колёсные машины причастны к регулярным обстрелам крымского полуострова американскими ракетами MGM-140 ATACMS.

Машины обнаружены. Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

Как заявлено в публикации, отечественный БПЛА засек украинскую бронетехнику в округе н.п. Новопетровки Херсонской области, после чего незамедлительно последовал разящий удар. А отсутствие детонации после прилёта объясняется довольно легко: вероятно эти боевые машины были уже пустыми после стрельб.

Момент удара

Так же под удар попали сопровождающие ПУ автомобили ВСУ.

Ранее операторы смогли выследить колонну из трёх M142 рядом с населенным пунктом Клапая на Херсонщине, где из трёх американских машин ВСУ было уничтожено две.