Десктопные процессоры стоит ожидать не раньше будущей зимы.

Центральные процессоры Core Ultra 200 из предстоящей линейки Arrow Lake-S производства Intel совсем не торопятся на свою публичную премьеру. Поэтому ожидать в октябре, как было заявлено ранее, новые интеловские камни, совершенно не стоит.

Ранее была получена инсайдерская информация, что новые ЦП американская корпорация должна была объявить не предстоящем событии ON в ближайшем сентябре, а появиться на торговых прилавках новые CPU должны были именно в октябре. Но два источника, широко осведомленных, «сбили» волну оптимизма с фанатов Интела, объявив, что ни октябрь, ни ноябрь временем старта продаже не будут. А вот в декабре вполне вероятно процессоры начнут широко продаваться.

реклама

Вспомним, что первыми явят себя миру продукты Intel с разблокированным множителем, где в роли флагмана намечен самый дорогой и мощный Core Ultra 9 285K. «Базовые» модели из пула Core Ultra появятся в первой трети 2025 года.









Не спят и конкуренты Интела из стана AMD. Ведь именно серия Ryzen 9000 начнет продаваться уже спустя 18 дней, когда 31 июля на прилавках появятся первые такие процессоры.

А тем временем у ряда технических специалистов есть вполне обоснованное предположение, что задержки с переносом релиза могут быть связаны с нестабильным функционированием новых CPU. А для решения этих самых злоключений нужно дорогое во всех смыслах время. Ведь выходит, что процессоры из пула Ryzen 9000 будут царствовать на рынке без прямого конкурента до 5 месяцев, если первый Core Ultra 9 285K появится в продаже лишь в декабре.

Новостями о том, что Intel «попридержал вожжи», поделились информаторы с сетевыми никнеймами kopite7kimi и @9550pro. Ведь именно они стали авторами достоверных утечек по поводу будущих конфигураций линейки карт RTX 30 и RTX 40 от GeForce.