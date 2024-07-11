Как говорится, и на Марсе яблони цветут.

Чилийские жители весьма удивились, увидев как некогда одно из самых безжизненных мест на планете – местная пустыня Атакама, зацвела, покрыв большие площади одних лишь песков цветным ковром из растений. Присмотревшись можно увидеть, как на поверхности то тут, то там появились цветы белого и фиолетового оттенков. Предположительно это представители рода Nolana paradoxa, класса однолетних растений, ввиду своей специфики обходящихся практически без таких классических корней.





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Источник изображения: CNN





Само название такого редкого природного явления в местной среде «обзывается» как desierto florido – в переводе на русский, звучащее как цветущая пустыня. И установленный период такого явления составляет примерно один раз в 5–7 лет и обычно длится с сентября по ноябрь. Причиной «зеленого ковра» ученые называют изобилие дождевых осадков, после выпадения которых даже скудная почва становится подготовленной на должном уровне для прорастания семян. При этом, по утверждению ученых, за последние 40 лет наблюдений, такие события происходили лишь 15 раз.

Но даже текущее событие «desierto florido» выбивается из общих тенденций – так как обычно это природное явление наступает лишь с началом осени, а никак не в середине лета. По мнению исследователей, такой факт лишь говорит, что мы стали свидетелями большого климатического сдвига. По предварительным расчётам метеорологов предполагается, что в недалёком будущем Атакама перестанет быть одним из самых засушливых мест и цветки со своим зеленым ковром распространятся на всю пустынную местность и даже за пределы её.





В позапрошлом году периметр пустыни получил статус национального парка, а растения и животные, произрастающие или обитающие на территории этого природного заповедника, теперь имеют охранный статус. Правда этот режим не стал препятствием для многочисленных туристов, решивших застать редкое явление воочию.